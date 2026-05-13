Korruptiosta syystetty kansliapäällikkö erosi virastaan marraskuussa.
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin entistä kansliapäällikköä Andriy Jermakia syytetään rahanpesusta, kertoo Ukrainan korruptionvastainen syyttäjävirasto.
Asiasta uutisoivat muun muassa ukrainalaismediat Kyiv Post ja Kyiv Independent.
Syyttäjävirasto ei nimennyt Jermakia tiedotteessaan, mutta ukrainalaismedioiden lähteiden mukaan kyse on Jermakista.
Jermakin epäillään olevan osa ryhmää, joka on pessyt varoja noin 7,5 miljoonan euron edestä. Rahanpesua kesti useita vuosia.
Rahaa pestiin Ukrainan pääkaupunki Kiovan lähellä sijaitsevan rakennusalueen avulla. Pääkaupungin liepeille rakennettiin useita luksusasuntoja, joiden yksikköhinta ylitti miljoonan euron rajan.
Kyiv Independentin lähteen mukaan yhtä korruptiotaloista suunniteltiin Jermakille.