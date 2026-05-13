Kokonaisen kirjolohen paistaminen uunissa on helppoa – ja ruodotkin irtoavat näppärästi paiston jälkeen!

Ruokaa ja ruoanlaittoa rakastava juontaja Mikko Suursalmi kokkaa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa Suomen kokkimaajoukkueen kokki Tiina Norkion opastuksella.

Moni on tottunut paistamaan uunissa kirjolofileen, mutta entä jos kokeilisit seuraavan kerran kokonaista kirjolohta? Mikko kokkaa -ruokasarjan seitsemännessä jaksossa opetellaan paistamaan kokonainen kala uunissa.

Usein kokonainen kala on myös kilohinnaltaan edullisempi vaihtoehto. Ruotojen poisto paiston jälkeen on yllättävän helppoa.

Lisukekasvikset kalan kanssa uuniin

Ennen kuin kirjolohi laitetaan uuniin, se täytyy esivalmistella.

– Ennen sitä erittäin huolellinen pesu. Saa ihan kunnolla pestä juoksevan kylmän veden alla. Sen jälkeen pinta kuivataan, Tiina Norkio neuvoo.

Kokonaisen kirjolohen sisään ujutetaan herkullinen maustevoi. Lisukkeeksi tehdään helpot uunikasvikset.

– Ideana on, että koko komeus paistetaan uunissa samanaikaisesti.

Miten kokonainen kirjolohi paistetaan uunissa, ja miten siitä poistetaan ruodot? Katso Mikko kokkaa -jakso jutun yllä olevalta videolta ja nappaa resepti: