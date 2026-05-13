Edellisestä harjoituksesta on vierähtänyt vuosikymmeniä.

Ison liikenneonnettomuuden pelastus-, raivaus- ja evakuointiharjoitus Utsjoella kokosi yhteen suuren joukon ammattilaisia ja vapaaehtoisia.

Harjoituksen alkutilanne oli iso liikenneonnettomuus, jossa oli mukana useita ajoneuvoja ja yhteensä 15 ihmistä.

Harjoitukseen osallistuivat pelastuslaitos, terveyskeskus, ensihoito, sosiaalitoimi, poliisi, sopimuspalokunta, vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja SPR. Lisäksi mukana oli Utsjoen kunnan työntekijöitä, lukiolaisia ja yläkoululaisia.

Utsjoki on matkailupitäjä, joten harjoitukseen luotu tilanne on valitettavasti täysin mahdollinen myös tosielämässä.

Vapaaehtoiset voimavarana

Vapaaehtoisten merkitys pelastustilanteissa korostuu haja-asutusalueilla.

– Paikallisten paikallistuntemus on erittäin iso apu etsintätilanteissa. Se on tosiaan erittäin tärkeää, korostaa ylikonstaapeli Teemu Mantila Lapin poliisilaitokselta Ivalosta.

SPR:n Lapin piirin valmiuspäällikkö Tanja Sälevä on samoilla linjoilla.

– Täällä on kaikilla vähän toimijoita niin viranomaisilla kuin vapaaehtoisillakin. Meidän täytyy yhdistää resurssit ja toimia yhdessä.

– Vähillä henkilömäärillä ja vähillä yksiköillä toimitaan. Harva-alueella on omat haasteensa ja niihin me vastaamme niin hyvin kuin pystymme, tiivistää tilanteen Inari-Utsjoki pelastusryhmän vastaava palomestari Jukka Harmanen Lapin pelastuslaitokselta.

Tositilanteessa apua saataisiin myös Norjan puolelta. Lähimmiltä norjalaispaikkakunnilta on lyhempi matka Utsjoelle kuin esimerkiksi Ivalosta. Harjoitukseen norjalaiset eivät kuitenkaan tällä kertaa päässeet osallistumaan. Vaikka apu on tiukan paikan tullen tervetullutta, on siinäkin omat vaikeutensa.

– Kaikki eivät puhu norjaa, suomea tai saamea. Kieli ja viestintä voisivat olla jossakin tulevassa harjoituksessa teemana, pohtii Utsjoen kunnanjohtaja Päivi Kontio.

Turvallista harjoitella

Kaikki harjoitukseen osallistuneet ovat yhtä mieltä siitä, että harjoitus oli hyvä ja tarpeellinen. Edellisestä suuresta harjoituksesta on Utsjoella jo vuosikymmeniä. Niin vapaaehtoiset kuin ammattilaisetkin hyötyvät harjoituksista.