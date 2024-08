Nato-eversti: Putin, toimi nopeasti tai "gangsterikaverit" tulevat

Brittilehti The Sunin haastattelema eläköitynyt Nato-eversti Hamish de Bretton-Gordon arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putinin päivät saattavat olla pian luetut, ellei presidentti saa Ukrainan yllätyshyökkäystä kuriin.

Ukraina aloitti hyökkäyksen Venäjän maaperälle elokuun alussa. Ukraina ei ole perääntynyt alueiltaan tähän päivään asti, vaan päinvastoin: Se on vahvistanut etenemistään, ja vallannut kymmeniä kyliä Kurskin alueella.

Tilanne on saanut Venäjän eliitissä aikaan paniikinkatkuisia tunnelmia. De Bretton-Gordonin mukaan Putin katselee tällä hetkellä ympärilleen, ja miettii mitä läheiset liittolaiset ajattelevat.

– Vaikka Putinilla on rautainen ote, on totta, että ihmiset puhuvat ja ymmärtävät, mitä nyt tapahtuu. Hänen on selvitettävä tämä hyvin nopeasti, de Bretton-Gordon arvioi.