Yhdysvaltain koronapandemian kiistellyin virkamies palaa tänään poliittisen myrskyn keskelle. Yhdysvaltain kansallisen allergia- ja infektiotautien instituutin pääjohtajanAnthony Faucin henkilökohtaiset päiväkirjat paljastavat, miten hän koki Donald Trumpin painostuksen, Hollywood-julkkisten huomion ja jatkuvat tappouhkaukset samalla, kun Yhdysvallat kamppaili pandemian kanssa.
Yhdysvaltojen tunnetuin tartuntatautiasiantuntija, 85-vuotias Anthony Fauci, joutuu keskiviikkona jälleen senaatin kuultavaksi vuosia koronapandemian jälkeen.
Kuulemista johtaa republikaanisenaattori Rand Paul, joka on jo pitkään syyttänyt Faucia muun muassa harhaanjohtavista lausunnoista sekä Wuhanin laboratoriossa tehdyn tutkimuksen rahoittamisesta. Fauci on kiistänyt väitteet johdonmukaisesti.
Tällä kertaa kuulemista edeltää poikkeuksellinen aineisto: senaatti on julkaissut yli 1 100 sivua Faucin henkilökohtaisia päiväkirjoja vuosilta 2019–2022.
Fauci ei olisi saapunut kuulemiseen vapaaehtoisesti, vaan senaatin puheenjohtaja määräsi hänet paikalle haasteella.
Fauci vastusti kuulemista:
"Pyyntönne, että tohtori Fauci saapuisi valiokunnan kuultavaksi, tapahtuu tilanteessa, jota ei voida sivuuttaa. Olette istuvana Yhdysvaltain senaattorina toistuvasti ja täysin perusteettomasti julkisuudessa väittäneet, että tohtori Fauci pitäisi saattaa syytteeseen ja lähettää vankilaan."
Suora näkymä Yhdysvaltain koronapolitiikkaan
Nyt julkistetut päiväkirjat tarjoavat harvinaisen sensuroimattoman näkymän siihen, millaisena Fauci koki pandemian alkuvaiheen Valkoisessa talossa ja millaisia kohtaamisia hänellä oli mun muassa presidentti Donald Trumpin kanssa.
Merkinnöissään hän kuvaa kireitä keskustelujaan Trumpin kanssa sekä kasvavaa ahdistustaan siihen, kuinka presidentti vähätteli koronaviruksen vakavuutta. Päiväkirjamerkinnät avaavat myös selvää ristiriitaa Trumpin julkisen käytöksen ja kulisseissa käytyjen keskustelujen välillä.
Aivan aluksi heidän suhteensa oli jotain aivan muuta. Varhaisissa päiväkirjamerkinnöissä Faucin ja Trumpin välinen työsuhde näyttäytyy lämpimänä.
Faucin mukaan Trump osoitti Valkoisen talon kokouksissa kysymyksensä toistuvasti juuri hänelle, kutsui häntä "maailman älykkäimmäksi ihmiseksi" ja sanoi:
"Me luotamme sinuun."
Fauci kirjoittaa Trumpin olleen suorastaan "ihastunut" häneen sitä mukaa, kun Faucista tuli koko kansan tuntema asiantuntija. Pian ilmapiiri alkoi kuitenkin muuttua.
Trump painosti avaamaan yhteiskunnan
Päiväkirjamerkinnöissaan Fauci kuvaa Trumpin vaatineen yhä voimakkaammin sulkutoimien purkamista. Presidentti oli hänen mukaansa lähes "kerjäämässä", että koronavirustyöryhmä lopettaisi rajoitukset.
Yhdysvaltain presidentti Donald J. Trump poistuu Marine One -helikopterista saavuttuaan Walter Reedin kansalliseen sotilassairaalaan Bethesdassa, Marylandissa, Yhdysvalloissa 2. lokakuuta 2020. Trump oli juuri ilmoittanut, että hän ja Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Melania Trump olivat saaneet positiivisen koronatestituloksen. Positiivinen testitulos tuli kuukausia sen jälkeen, kun presidentti oli toistuvasti vähätellyt koronaviruspandemian vakavuutta. Tuolloin pandemia oli vaatinut Yhdysvalloissa noin 207 000 ihmisen ja maailmanlaajuisesti yli miljoonan ihmisen hengen. Kuva: EPA.
Fauci kertoo Trumpin huutaneen työryhmän koordinaattorille, tohtori Deborah Birxille, että sulkutoimet tuhosivat Yhdysvaltain talouden ja vaaransivat hänen uudelleenvalintansa.
Toukokuussa 2020 Fauci kirjoitti:
"Trump menettää malttinsa yrittäessään avata maan ja käynnistää talouden uudelleen ennen vaalipäivää. Hän on epätoivoinen. Tässä on kyse vain uudelleenvalinnasta.”
Päiväkirjamerkinnässään 27. helmikuuta 2020 Fauci kirjoittaa yllättyneensä, kun Trump soitti hänelle illalla kotiin.
"Suuri yllätys oli, että tänä iltana kello 22.35 sain kotiini puhelun presidentti Trumpilta. Hän halusi keskustella yleisesti koronavirustilanteesta."
Fauci kuvailee yritäneensä taivutella presidenttiä suhtautumaan virukseen vakavasti, mutta päiväkirjan mukaan Trump kuitenkin vähätteli uhkaa heti seuraavana päivänä.
Toisessa päiväkirjamerkinnässä heinäkuulta 2020 Fauci arvioi heidän suhteensa muuttuneen ristiriitaiseksi.
"Presidentti pelaa outoa peliä. Hän käyttäytyy henkilökohtaisesti hyvin ja kertoo medialle suhteemme olevan kunnossa, mutta samalla uudelleenjulkaisee minua kohtaan hyökkääviä viestejä. Hän on hyvin erikoinen mies."
Fauci kuvaa Trumpin painostaneen hallintoa avaamaan yhteiskuntaa nopeasti ennen vuoden 2020 presidentinvaaleja.
Julkisuuden paine kasvoi valtavaksi
Päiväkirjat eivät käsittele pelkästään politiikkaa.
Fauci kertoo muuttuneensa pandemian aikana yhdeksi Yhdysvaltojen tunnetuimmista julkisista henkilöistä. Hän kuvailee jatkuvia televisiohaastatteluja, yhteydenottoja julkkisnäyttelijöiltä, urheilijoilta ja muilta julkisuuden henkilöiltä.
Hän kuvaa muun muassa tapaamistaan Hollywood-tähti Julia Robersin kanssa:
"Hän oli aivan mahtava. Hän hieman nolostutti minut, kun istuuduin tuoliin ja ilmestyin Zoomin kautta ruudulle. Julia laittoi kädet suunsa eteen ja sanoi: Voi luoja, tohtori Fauci on täällä!
Hän jatkoi kertomalla, että olen hänen henkilökohtainen sankarinsa ja kuinka iloinen hän oli tästä keskustelusta. Keskustelimme koronapandemian vaikutuksista kehitysmaihin sekä rokotteiden saatavuudesta. Hän oli tosi jalat maassa -tyyppinen ihminen. Hieno kokemus!"
Fauci kuvailee päiväkirjoissaan myös kohtaamisia myös muiden Hollywood-tähtien kuten Matt Damonin ja Sean Pennin sekä Vogue-lehden voimanaisen Anna Wintourin kanssa.
Tähtipölyn lisäksi korona toi mukanaan myös henkilökohtaista uhkailua. Päiväkirjojen mukaan Fauci alkoi saada runsaasti tappouhkauksia, minkä vuoksi hänelle järjestettiin ympärivuorokautinen turvasuoja.
Jatkuvia tappouhkauksia ja salaliittosyytöksiä
Päiväkirjassa tappouhkaukset nousevat esiin useita kertoja, ja yksi kaikkein voimakkaimmista merkinnöistä on aivan pandemian alkuvaiheesta.
27. maaliskuuta 2020:
"TURVALLISUUSASIAT – Dark webissä on esitetty uhkauksia minua, Chrisiä ja tyttäriämme kohtaan. He tietävät meistä kaiken, myös missä tyttäreni asuvat ja työskentelevät. Talomme ympärillä on liikkunut outoja ihmisiä ottamassa siitä valokuvia."
Fauci kirjoittaa samassa yhteydessä, että hänen kotinsa suojaksi määrättiin Washingtonin poliisin partioita ja että hänen mukanaan alkoi kulkea turvallisuushenkilöstö.
29. maaliskuuta 2020 eli kaksi päivää myöhemmin hän kuvaa hyökkäysten poliittista sävyä:
"HULLU LEHDISTÖ – Äärioikeiston laitamilla liikkuvat salaliittoteoreetikot levittävät väitteitä, joiden mukaan olen Hillary Clintonin myyrä, jonka tehtävänä on tuhota Trump."
Loppupuolen merkinnöissä Fauci pohtii myös omaa jaksamistaan ja eläkkeelle siirtymistään yli viiden vuosikymmenen virkauran jälkeen.
Kiista Wuhanista jatkuu
Rand Paul on vuosien ajan väittänyt, että Faucin johtama virasto rahoitti Wuhanissa niin sanottua gain-of-function-tutkimusta, jolla olisi yhteys koronaviruspandemiaan.
Kiinalaiset suojapukuihin pukeutuneet viranomaiset tarkistavat kasvomaskia käyttävän iäkkään miehen tilannetta sen jälkeen, kun tämä oli lyyhistynyt kadulle ja menehtynyt sairaalan läheisyydessä Wuhanissa Kiinassa 30. tammikuuta 2020. Kuva: LEHTIKUVA / AFP / Hector RetamalAFP / Lehtikuva
Fauci on kiistänyt väitteet ja korostanut, etteivät Yhdysvaltain rahoittamat tutkimukset täyttäneet gain-of-function-tutkimuksen virallista määritelmää.
CNN huomauttaa, ettei Paul ole esittänyt näyttöä väitteelleen, että Faucin rahoittama tutkimus olisi johtanut pandemiaan.
Presidentti Joe Biden myönsi Faucille ennen virkakautensa päättymistä ennakoivan armahduksen mahdollisten aiempiin lausuntoihin liittyvien rikossyytteiden varalta. Armahdus ei kuitenkaan kattaisi mahdollisia uusia rikoksia, kuten väärää todistusta senaatin kuulemisessa.
Vuosien tutkinta jatkuu edelleen
Fauci jäi eläkkeelle jo vuonna 2022, mutta hänen toimintaansa koronapandemian aikana tutkitaan edelleen poliittisesti.
Keskiviikon senaatin kuulemisesta odotetaan jälleen näkyvää yhteenottoa Faucin ja Rand Paulin välillä.
CNN:n arvion mukaan kuuleminen ei todennäköisesti tuo ratkaisevia uusia tietoja pandemian alkuperästä. Silti kuuleminen voi nostaa uudelleen esiin Yhdysvaltojen koronapandemian aikaiset poliittiset ristiriidat.
Päiväkirja tuo myös poikkeuksellisen suodattamattoman kuvan siitä, miten Yhdysvaltain koronakriisin avainhenkilöt kokivat tapahtumat niin terveysviranomaisten keskuudessa kuin Valkoisessa talossakin.
Mirja Kivimäki on MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö ja taustaltaan entinen Moskovan-kirjeenvaihtaja. Hän seuraa monipuolisesti kansainvälistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä puolustussektoria. Ole yhteydessä, jos haluat antaa näihin kytkeytyviä uutisvinkkejä.