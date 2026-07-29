Yhdysvaltain koronapandemian kiistellyin virkamies palaa tänään poliittisen myrskyn keskelle. Yhdysvaltain kansallisen allergia- ja infektiotautien instituutin pääjohtajan Anthony Faucin henkilökohtaiset päiväkirjat paljastavat, miten hän koki Donald Trumpin painostuksen, Hollywood-julkkisten huomion ja jatkuvat tappouhkaukset samalla, kun Yhdysvallat kamppaili pandemian kanssa.

Yhdysvaltojen tunnetuin tartuntatautiasiantuntija, 85-vuotias Anthony Fauci, joutuu keskiviikkona jälleen senaatin kuultavaksi vuosia koronapandemian jälkeen.

Kuulemista johtaa republikaanisenaattori Rand Paul, joka on jo pitkään syyttänyt Faucia muun muassa harhaanjohtavista lausunnoista sekä Wuhanin laboratoriossa tehdyn tutkimuksen rahoittamisesta. Fauci on kiistänyt väitteet johdonmukaisesti.

Tällä kertaa kuulemista edeltää poikkeuksellinen aineisto: senaatti on julkaissut yli 1 100 sivua Faucin henkilökohtaisia päiväkirjoja vuosilta 2019–2022.

Fauci ei olisi saapunut kuulemiseen vapaaehtoisesti, vaan senaatin puheenjohtaja määräsi hänet paikalle haasteella.

Fauci vastusti kuulemista:

"Pyyntönne, että tohtori Fauci saapuisi valiokunnan kuultavaksi, tapahtuu tilanteessa, jota ei voida sivuuttaa. Olette istuvana Yhdysvaltain senaattorina toistuvasti ja täysin perusteettomasti julkisuudessa väittäneet, että tohtori Fauci pitäisi saattaa syytteeseen ja lähettää vankilaan."

Suora näkymä Yhdysvaltain koronapolitiikkaan

Nyt julkistetut päiväkirjat tarjoavat harvinaisen sensuroimattoman näkymän siihen, millaisena Fauci koki pandemian alkuvaiheen Valkoisessa talossa ja millaisia kohtaamisia hänellä oli mun muassa presidentti Donald Trumpin kanssa.

Merkinnöissään hän kuvaa kireitä keskustelujaan Trumpin kanssa sekä kasvavaa ahdistustaan siihen, kuinka presidentti vähätteli koronaviruksen vakavuutta. Päiväkirjamerkinnät avaavat myös selvää ristiriitaa Trumpin julkisen käytöksen ja kulisseissa käytyjen keskustelujen välillä.