Ruotsissa rahtilaivan ja huviveneen törmäyksen jäljiltä kadonneet äiti ja tytär löytyivät kuolleena.

Veneonnettomuuden yhteydessä kadonnut tyttö on löydetty kuolleena, kertoo Expressen.

– Lapsi löydettiin osana etsintäoperaatiota, jonka olemme toteuttaneet yhdessä merivartioston kanssa iltapäivän ja illan aikana, kertoo poliisin tiedottaja Adam Isaksson Samara.

Rahtilaivan epäillään törmänneen pieneen moottoriveneeseen tiistai-iltana. Aluksella oli neljä henkilöä isä, äiti ja kaksi pientä lasta.

Lähistöllä ollut henkilö löysi isän ja pojan nopeasti, mutta sen jälkeen etsinnät ovat jatkuneet äidin ja tyttären löytämiseksi.

Torstaiaamuna poliisi ilmoitti, että äidin ruumis oli löytynyt, ja myöhemmin torstai-iltana saatiin tieto, että myös pieni tyttö oli löydetty kuolleena.

Omaisille on ilmoitettu molemmista kuolemantapauksista.

Tapaus sattui Tjörn-saaren edustalla Ruotsin länsirannikolla.

