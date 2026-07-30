Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Melania Trump oli poissa kahdesta viime päivien näkyvästä tapahtumasta Washingtonissa.
Melania Trump on ollut poissa senaattori Lindsey Grahamin hautajaisista tiistaina sekä viime perjantaina järjestetystä Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illalliselta.
Hän osallistui aiemmin huhtikuussa kirjeenvaihtajien illalliselle, jossa tapahtui ammuskelu. Illallinen järjestettiin tuolloin ensimmäistä kertaa.
Senaattorin hautajaisissa näyttäviin osallistujiin kuuluivat esimerkiksi Donald Trumpin lisäksi Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.
Myös Suomen presidentti Alexander Stubb oli paikalla.
On epätyypillistä, että Melania ei ollut miehensä mukana tärkeässä tapahtumassa.
Voi liittyä turvallisuusuhkaan
Newsweekin mukaan Melania Trumpin viimeaikaiset poissaolot voivat liittyä mahdollisiin turvallisuushuoliin.
Iranin vallankumouskaartiin liitetty uutistoimisto Tasnim julkaisi hiljattain videon, jossa esitetään ohjeita ensimmäisen naisen surmaamiseksi.
Independentin mukaan videoleike esittää lavastetun kuvauksen ensimmäisen naisen saattueesta ajamassa New Yorkin kaduilla ja kehottaa vapaustaistelijoita ryhtymään toimiin häntä vastaan.