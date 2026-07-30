66-vuotias nähtiin edellisen kerran torstaiaamuna.
Poliisi etsii 66-vuotiasta miestä, joka on nähty edellisen kerran torstaiaamuna Näsiänkadulla Nokialla.
Poliisi epäilee sivulliselta saadun havainnon perusteella, että mies on saattanut lähteä Orivedelle.
Kadonneen tuntomerkit: pienikokoinen, päällä mustat housut ja musta t-paita. Mies liikkuu vaivalloisesti ontuen.
Etsintöihin osallistuu poliisin lisäksi Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa.
Sisä-Suomen poliisi pyytää kaikki havainnot kadonneesta hätänumeroon 112.
Juttua päivitetty 30.7. klo 20.16 tiedolla etsintäalueen laajenemisesta.