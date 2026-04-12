Viranomaiset ovat toistuvasti vakuutelleet, että droonitilanne Suomessa on hallinnassa. Tähänastiset löydetyt droonit eivät ole suurta aineellista vahinkoa aiheuttaneet. Nähtäväksi jää, kuinka käy mökkikauden alkaessa kunnolla, kirjoittaa Leo Kirjonen.
Suomi on monin paikoin harvaan asuttua ja useat paikkakunnat moninkertaistuvat kesäasukeista mökkikauden alkaessa.
Tilastokeskuksen mukaan kesämökkejä oli vuoden 2024 lopussa 495 145 kappaletta eli liki puoli miljoonaa.
Suomen suurimpien mökkipaikkakuntien top 5 -listaukselta löytyvät Kuopio, Mikkeli, Parainen, Lohja sekä Savonlinna.
Nyt Iitin metsästä löytynyt drooni oli noin sata kilometriä Venäjän rajalta.
Mökkipaikkakuntien crème de la crème -listalta Mikkeli ja Savonlinna sijaitsevat jo pudonneiden droonien etäisyydellä Venäjän rajasta. Mikkelistä rajalle on noin 100 kilometriä ja Savonlinnasta alle.
Mökkikelejä odotellessa
Viranomaisten mukaan millään maalla ei ole sataprosenttista kykyä varmistaa, ettei sen alueelle pääse yhtään droonia.