Juhannusperjantaina ja -lauantaina nautitaan mahdollisesti jopa helteestä.
Suomen itäpuolella on laaja matalapaine, joka hallitsee säätä suunnilleen torstaihin saakka.
Torstaina korkeapaine alkaa vahvistua Suomen ylle, ja tämänhetkisen ennusteen mukaan se olisi Suomen päällä juuri juhannusaattona ja -päivänä.
– Pienellä tuurilla saamme aurinkoisen ja jopa helteisen juhannusviikonlopun. Mutta ennuste elää vielä, meteorologi Miina Manninen kertoo.
Lue myös: Aurinkoa vai sadetta? Suomi jakautuu juhannusviikolla kahtia
Autolla juhannuksen viettoon? Ota huomioon nämä seikat
Sunnuntaina Suomeen voi saapua lännestä seuraava sadealue.
Mannisen mukaan ennuste on kuitenkin vaihdellut päivittäin.
– Tämä on toinen päivä peräkkäin, kun näyttää siltä, että lauantai olisi poutainen. Mutta vielä muutama päivä sitten lauantaille näytti sadekuuroja, että en laittaisi vielä kaikkia rahoja tämän ennusteen puolesta. Mutta toivoa on, Manninen toteaa.