Kuurosateet jatkuvat vielä kahden päivän ajan. Sen jälkeen Suomessa on lämmintä. Katso koko ennuste videolta.
Suomessa sataa tasaisen varmasti vielä muutaman päivän ajan.
– Varsinkin idässä ukkostaa aika rankastikin, meteorologi Pekka Pouta kertoo.
Maanantai-illaksi lounaasta saapuu uusi sadealue. Tiistaina sateet painottuvat jo enemmän Pohjois-Suomeen.
Tiistain jälkeen sää alkaa lämmetä aika "radikaalisti", Pouta ennustaa.
Keskiviikko onkin jo laajalti aurinkoinen ja kesäinen päivä. Lämpöasteet pysynevät 20–23 asteen välillä.
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Pekka Poudalla karuja uutisia Euroopan metsäpaloista
Helteet palaavat hetkeksi
Torstaina on jo mahdollisuus hellerajan rikkoutumiseen.
– Hikisin päivä tulee olemaan perjantai.
Samalla lännestä lähestyy kuitenkin uhkaava ukkosrintama. Jatkoa lämmölle Pouta ei voikaan luvata.