Lämmin ja kuiva kausi alkaa viikonloppuna. Katso ennuste yltä.
Alkuviikko ei tarjoile sään puolesta parastaan. Meteorologi Pekka Pouta kuitenkin lohduttaa, että tulevasta viikonlopusta on tulossa hieno.
– Lämpötila nousee viikonloppuna kymmenen astetta.
Torstaina viikon viimeinen sadealue yrittää kastella Lounais-Suomea. Lämpötilat ovat pääosin hieman yli 20 astetta.
Yksittäiset kuurot voivat piristää vielä perjantaina, ja samaan aikaan lämpö lisääntyy. Mittarilukemat pysyvät 25 ja 30 asteen välillä.
– Tästä alkaa kuivempi ja lämpöisempi kausi, Pouta povaa.
13. heinäkuuta alkava viikko onkin jo ajankohtaan nähden keskimääräistä lämpöisempi ja kuivempi.
– Hieno kesäisempi kausi alkaa viikonloppuna.
Heinäkuun viimeisen viikon ennustettavuus on huono, mutta merkkejä muutoksesta ei ole eli lämpöä piisaa silloinkin, Pouta avaa.