Lämmin ja kuiva kausi alkaa viikonloppuna. Katso ennuste yltä.

Alkuviikko ei tarjoile sään puolesta parastaan. Meteorologi Pekka Pouta kuitenkin lohduttaa, että tulevasta viikonlopusta on tulossa hieno.

– Lämpötila nousee viikonloppuna kymmenen astetta.

Torstaina viikon viimeinen sadealue yrittää kastella Lounais-Suomea. Lämpötilat ovat pääosin hieman yli 20 astetta.

Yksittäiset kuurot voivat piristää vielä perjantaina, ja samaan aikaan lämpö lisääntyy. Mittarilukemat pysyvät 25 ja 30 asteen välillä.

– Tästä alkaa kuivempi ja lämpöisempi kausi, Pouta povaa.

13. heinäkuuta alkava viikko onkin jo ajankohtaan nähden keskimääräistä lämpöisempi ja kuivempi.

– Hieno kesäisempi kausi alkaa viikonloppuna.

Heinäkuun viimeisen viikon ennustettavuus on huono, mutta merkkejä muutoksesta ei ole eli lämpöä piisaa silloinkin, Pouta avaa.

Katso ennuste loppuviikolle yltä.

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