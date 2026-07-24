Viikonlopusta on tulossa selvästi aiempaa lämpimämpi, vaikka sateenvarjoa tarvitaan edelleen monin paikoin.

Heinäkuun koleus ja sateet ovat koetelleet suomalaisten kesämieltä, ja moni on viime viikkoina saattanut tuskailla, mihin kesäinen lämpö oikein katosi.

Meteorologi Pekka Poudalla on kuitenkin hyviä uutisia, sillä lämpimämpiä päiviä on luvassa.

Poudan mukaan viikonlopuksi on odotettavissa selvästi lämpimämpää säätä, vaikka sateet jatkuvatkin monin paikoin.

– Vielä on kesää jäljellä. Vaikka tässä joutuu varautumaan koko viikonlopun ajan vähintään sateenvarjolla, niin etelästä puskee jatkuvasti lämmintä ilmaa.

Varsinkin maan itäosissa viikonlopun aamut ja päivät ovat aurinkoisia, ja lämpömittarit näyttävät yli 20 asteen lukemia, mutta hyvin paikalliset ja nopeat sateet ovat mahdollisia.

Maanantaina idässä saatetaan kokea ensimmäinen hellepäivä pitkään aikaan. Tämän jälkeen viilenee hetkeksi kylmän rintaman myötä, mutta loppuviikosta tulossa voi olla uusi lämpöaalto.

Saimaa kylpi aamuauringossa Ruokolahdella perjantaina.Tarja Liukka

Euroopasta lämmintä ilmaa

Poudan mukaan noin puolet ennustemalleista ennustaa helleilmaa lounaiseen ja eteläiseen Suomeen elokuun ensimmäiselle viikonlopulle.

– Siinä alkaa olla aika iso hajonta näissä ennusteissa, mutta siinä voisi olla seuraava lämpöaallon paikka.

Elokuun alku näyttäisi jatkuvan varsin tavanomaisena suomalaisena kesäsäänä. Samaan aikaan Keski-Euroopassa varaudutaan huomattavasti tukalampaan säähän.