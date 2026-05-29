Suomen taloudessa on nyt useita valopilkkuja. Tulevia talousennusteita voitaneen pitkästä aikaa rukata ylöspäin, ellei Lähi-idän kriisissä tapahdu yllättäviä käänteitä, kirjoittaa MTV Uutisten taloustoimittaja Anu Korhonen.
Suomen taloudesta tuli vihdoin hyviä uutisia. Talouden käännettä on odotettu kuin lapsi jouluaattoa, mutta tänään Tilastokeskus kertoi Suomen bruttokansantuotteen kasvaneen alkuvuonna 0,9 prosenttia viime vuoden viimeisestä neljänneksestä.
Kyseessä on paras kasvu lähes viiteen vuoteen.
Tilastokeskus kertoi talouskasvun ennakkotiedoista jo kuukausi sitten, mutta vielä silloin ekonomistit olivat varovaisen skeptisiä. Milttonin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki kirjoitti tänään osuvasti viestipalvelu X:ssä, että alusta täyttynee hurraahuudoista ja epäuskosta.
Totta se on, kasvua on nyt ollut kaikilla sektororeilla eli niin teollisuudessa, kaupan alalla, palveluissa kuin rakentamisessakin.