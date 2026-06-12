Asiantuntijat arvioivat Huomenta Suomessa, että taloudessa on nähtävillä pieniä positiivisia signaaleja.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Petri Vuorio sekä Hoitokoti Päiväkummun omistajayrittäjä Anne Kangas vierailivat Huomenta Suomessa keskustelemassa taloustilanteesta.

EK:n tuoreessa yrityskyselyssä havaittiin Vuorion mukaan pieniä positiivisia signaaleja.

– Parempaa odotellessa eli parempaa kuin vuosi sitten. Paremmat uutiset liittyvät ennen kaikkea teollisuuteen ja siihen, että ulkomaan kauppa näyttäisi lähteneen vetämään paremmin. Haasteita on esimerkiksi rakennusteollisuuden puolella.

Vuorion mukaan myös alueellisia eroja on. Hän toteaa, että Itä-Suomi on noussut vuoden takaisesta. Lisäksi hän kertoo, että viennissä on nähty pientä kasvua.

– Nyt näemme, että jos kaksi vuotta sitten oli 4 000 kansainvälistymistä harkitsevaa pk-yritystä, niin nyt on 6 000. Selvästi jokin on muuttunut.

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Yksityisen hoitokoti Päiväkummun yrittäjäomistaja Kangas arvioi, että tällä hetkellä Sote-sektorilla on melko hyvin työvoimaa saatavilla.

– Muutama vuosi sitten oli haasteita, ja kyllä meidän alaltamme valtavasti jää osaavaa porukkaa eläkkeelle. Tulevat vuodet tulevat olemaan haastavia, kun samaan aikaan tarve lisääntyy valtavasti.

Kangas toteaa, että joillain aloilla tekijöitä tarvitaan lisää.

– Kysyntävajetta on tällä hetkellä monella alalla.

EK:n Vuorio kertoo, että odotukset näyttävät kasvun osalta hyviltä verrattuna edellisvuoteen. Hänen mukaansa haasteita ovat energian ja raaka-aineiden hintojen nousu Lähi-idän kriisin takia. Toinen haaste on saada myynti nousuun.

– Kolmantena rahoituksen haasteet. Saatavuus ja maksuvalmius ja toisaalta sääntely eli hallinnollinen taakka.

Jotta talouskasvu saataisiin kunnolla nousun, niin voisiko hallitus tehdä asialle jotain? Kangas sanoo, että hallituskauden aikana on tehty paljon asioita, mutta tehtävää vielä olisi.

– Moni omistajayrittäjä pohtii sukupolven vaihdoksia, niin siihen lahja- ja perintöveron poisto olisi yksi keskeinen toimenpide ja edelleen se peräänkuulutettu yksinkertaisempi sääntely, joiden kustannukset ovat monelle yhtiölle valtavan isoja.

Millaisin keinoin vienti saataisiin nousuun ja miltä tulevaisuus näyttää? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.