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Caruna-kaupat: Tästä syystä juuri Suomi kiinnostaa espanjalaisfirmaa

Carunan myynnistä kerrottiin tiistaina. AOP

Julkaistu 30 minuuttia sitten

Energiateollisuuden toimitusjohtajan Jukka Leskelän arvion mukaan Carunan omistajavaihdos ei välittömästi tule näkymään asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa. Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola kertoi tiistaina ostavansa sähköverkkoyhtiö Carunan. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan ensi vuoden alussa. Carunasta kerrottiin MTV Uutisille, että kyseessä on omistajien asia, joten yhtiö ei voi kommentoida sitä. Energiateollisuuden toimitusjohtajan Jukka Leskelän arvion mukaan Carunan omistajavaihdos ei välittömästi tule näkymään asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa. – Ei ole mitään syytä epäillä, että tässä tapahtuisi sellaista, eikä ole mitään huolta siitä, että hinnat lähtisivät tämän takia nousuun tai että tulisi jotain yllättäviä muutoksia, hän arvioi MTV Uutisille. – Siinä mielessä asiakkaat voivat olla rauhassa. Hinnoittelua säädellään tiukasti Suomessa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään tiukasti Energiaviraston valvontamallin kautta, eikä uusi omistaja siksi voi vapaasti nostaa maksuja, vaan se on saman sääntelyn piirissä kuin Caruna aiemmin. – Energiavirasto määrittää verkon arvon ja yhtiön enimmäislaskutusmäärän. Näin ollen yhtiö ei voi nostaa asiakkaiden laskua omistuksen muutoksen perusteella. – Tietysti voi olla muita syitä hinnantarkistuksiin, mutta tähän omistajuuteen ne eivät millään tavalla liity. Leskelä ei usko, että myöskään palvelut heti muuttuvat. – Hyvät palvelut, joita suomalaisilla verkkoyhtiöillä on asiakkailleen energiankulutukseen, sähkökatkoihin ja muihin liittyen, varmastikin säilyvät. Siihen, tuleeko myöhemmin muutoksia vai säilyykö tilanne ennallaan, Leskelä ei osaa ottaa kantaa. Tähän kysymykseen voi vastata vain Iberdrola-yhtiö itse. – Tuskin heilläkään vielä siihen selkeitä vastauksia on, hän pohtii

Sähkölaskun "kolmijako" ei muutu

Sähkölaskun usein mainittu “kolmijako” – kolmannes sähkön siirtoa, kolmannes sähkön hintaa ja kolmannes veroja – ei muutu kyseisen kaupan myötä. Leskelän mukaan kauppa ei vaikuta sähkön hinnoitteluun millään tavalla.

Sen sijaan laskun sisäinen suhde verkkopalvelumaksun ja sähköenergian välillä vaihtelee sen mukaan, millainen sähkönkäyttäjä on kyseessä.

– Kesämökillä tyypillisesti lähes koko lasku on verkkolaskua. Jos asut sähkölämmitteisessä omakotitalossa, enemmistö laskusta on sähköenergiaa.

Leskelä kertoo, valtio nappaa suurin piirtein kolmanneksen.

– Se ottaa omansa sekä verkosta että verkkopalvelusta: sähköenergiasta arvonlisäverot, erikseen sähköveron ja sähköverostakin arvonlisäveron.

Jakeluverkkotoimijaksi Suomeen

Leskelä kertoo, että Iberdrola on erittäin suuri energiayhtiö maailman mittakaavassa. Sillä on 100 miljoonaa asiakasta ja se toimii Brasiliassa, Yhdysvalloissa, Isossa-britanniassa ja Espanjassa.

– He ovat yhtä lailla energiantuottajia, myyjiä ja verkkoyhtiö monilla markkinoilla.

Suomessa Iberdrola on nyt ostamassa jakeluverkkoyhtiön, joka ei voi harjoittaa sähkön myyntiä tai tuotantoa.

– Siitä, onko toimijalla muita ajatuksia Suomessa, ei ole toistaiseksi kerrottu ennakkoon mitään ja sitä pitäisi tietysti kysyä yhtiöltä itseltään, Leskelä sanoo.

Leskelä kertoo, että Iberdrolalla on paljon osaamista jakeluverkkotoiminnassa.

– Heillä voi olla sellaisia käytäntöjä, joita he tuovat tänne, jotka todennäköisesti ovat jotain hyvää.

Iberdrola saattaa myös viedä suomalaisia käytäntöjä muille markkinoille.

– Siinä mielessä voi hyvin olla, että yhtiöllä on tähän hankintaan liittyen strategioita ja näkökulmia ja ajatuksia kehittää suomalaistakin verkkotoimintaa, mutta me emme tietenkään sitä voi tietää tällä hetkellä.

Miksi juuri Suomi?

Leskelän mukaan on vaikea ottaa kantaa siihen, miksi espanjalainen yhtiö ostaa suomalaisen sähköverkkoyhtiön.

– On vaikea ottaa kantaa Iberdrolan strategiaan, en tunne sitä niin hyvin, mutta he toimivat hyvin monilla markkinoilla energiayhtiönä.

Hän arvelee, että Suomi kiinnostaa Iberdrolaa muutamasta eri syystä.

– Erityisesti siksi, että Suomessa on erittäin hyvin toimiva, jopa kadehdittu sähköjärjestelmä, jossa tuotanto on puhdasta, verkot hyvässä kunnossa ja hinnat kilpailukykyisiä.

Leskelä uskoo, että Iberdrolaa kiinnostaa Suomen kaltainen alue, jossa on paljon osaamista. Hänen mukaansa Suomessa asiat on hoidettu hyvin ja Caruna yhtiönä on hyvässä kunnossa.

Lisäksi Suomeen odotetaan kasvua sähkötoimialalla. Siinä mielessä on loogista, että erittäin suuri energiayhtiö näkee Suomen kiinnostavana investointikohteena.

– Se pääsee mukaan tähän kasvuun ja Suomessa on paljon osaamista sähköjakeluverkkoliiketoiminnassa ja olemme digitalisoineet järjestelmää todella pitkälle, joten täällä on heillekin varmasti paljon opittavaa ja siirrettävää muille markkinoille.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja arvioi, miksi Suomi kiinnostaa Iberdrolaa.All Over Press

Miksi toiset myyvät?

Siihen, miksi toiset yhtiöt myyvät osuutensa pois, Leskelä ei osaa vastata, vaan asiaa pitäisi tiedustella organisaatioilta itseltään.

Hänen mukaansa on kuitenkin tyypillistä, että pääomasijoittajat, jotka toimivat samaan aikaan monilla toimialoilla pyrkien hakemaan tuottoa eri markkinoista, hankkivat omistuksia ja kehittävät yhtiöitä ja jossain vaiheessa niitä myyvät.

– Pidän täysin normaalina sitä, että pääomasijoittaja myy osuutensa ja sitten sijoittaa johonkin toisentyyppiseen toimintaan tai toiseen maahan.

Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään

Leskelän mukaan Carunan myynti ei edellytä asiakkaalta toimia. Sopimus säilyy Carunaan, samoin samat hinnoittelut kuin tähän asti ja laskut tulevat samasta osoitteesta.

– Asiakkaiden ei tarvitse tässä yhteydessä kantaa huolta eikä tehdä mitään, hän summaa.

Sähkönsiirtoyhtiötä ei voi vaihtaa, vaikka omistajamuutos ei miellyttäisi. Sähkön jakeluverkkotoiminta on Suomessa alueellinen monopoli eli sitä voi harjoittaa aina yksi yhtiö kullakin maantieteellisellä alueella. Näin ollen sähkön kotiin tuovaa jakeluverkkotoimittajaa ei voi vaihtaa.

Osuutensa myyvä OTPP niukkasanainen

MTV Uutiset tavoitti toisen myyvän omistajan eli kanadalaisen eläkerahasto OTPP:n kommentoimaan kauppoja lyhyesti sähköpostitse.

– Yhtiön enemmistöosakkaat saivat Iberdrolalta tarjouksen, jota pidimme riittävän houkuttelevana edetäksemme sen kanssa sijoittajina meille kuuluvan huolellisuusvelvoitteen mukaisesti, viestissä kerrotaan.

– Caruna on erinomainen yhtiö, jonka omistamisesta olemme ylpeitä, ja toivotamme heille kaikkea hyvää menestyksekkääseen tulevaisuuteen.

Outi Jaatinen MTV Uutiset Outi Jaatinen työskentelee toimittajana niin lifestyle-aiheiden kuin ajankohtaisuutisten parissa. Juttuvinkkejä voi laittaa sähköpostiin outi.jaatinen@mtv.fi.

Energiateollisuus Caruna-kaupoista | MTV Uutiset