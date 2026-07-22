Suomen miesten A-maajoukkueessa kuusi ottelua pelannut Santeri Väänänen siirtyy Saksan 2. Bundesliigassa pelaavan Karlsruher SC:n paitaan.
24-vuotias Väänänen on viettänyt viime vuodet norjalaisessa Rosenborgissa, johon hän siirtyi HJK:sta elokuussa 2023.
Väänäsen sopimus saksalaisseuran kanssa ulottuu vuoteen 2029.
– Kamppailuvoima, peliäly ja mentaliteetti ovat juuri niitä ominaisuuksia, joita etsimme keskikentälle, Karlsruherin jalkapallojohtaja Timon Pauls sanoi Väänäsestä tiedotteessa.
Karlsruher sijoittui viime kaudella Saksan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla kymmenenneksi.
Seura putosi Bundesliigasta kauden 2008-2009 päätteeksi, jonka jälkeen se on pelannut toiseksi ja kolmanneksi korkeimmilla sarjatasoilla.