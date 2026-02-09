Pari- ja lähisuhdeväkivalta ei näy riittävästi oikeuksien tuomioissa, osoittaa yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys. Valtuutetun mukaan rikoslakia olisi muutettava niin, että väkivalta lähi- tai parisuhteissa koventaisi tekijän rangaistusta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu selvitti, miten pari- ja lähisuhdeväkivaltaa on käsitelty käräjäoikeuksissa. Selvitys osoitti, että tuomioistuimen perusteluissa ei aina otettu kantaa väkivallan tapahtumiseen läheisessä suhteessa.

Selvityksessä oli mukana 80 tuomiota, joissa oli yhteensä yli 200 rikossyytettä. Suurimmassa osassa tapauksia oli kysymys parisuhdeväkivallasta. Vastaajista suurin osa oli miehiä ja asianomistajista suurin osa oli naisia. Suurin osa tuomioista oli annettu vuosina 2024–2025.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että käräjäoikeuksien ratkaisukäytännöissä ei riittävästi oteta huomioon väkivallan tapahtumista läheisessä suhteessa.

Selvityksen mukaan tuomioistuin ei ottanut ratkaisunsa perusteluissa kantaa väkivallan tapahtumiseen lähisuhteessa yli puolessa tapauksista. Lähisuhde oli perusteluissa esillä 45 prosentissa tapauksista, jolloin se vaikutti yleensä rikosvastuuta korottavasti.

– Kaikissa näissä tapauksissa oli kyse siitä, että syyttäjä oli nostanut syytteen pari- ja lähisuhdeväkivallasta ja toi syytteessään selkeästi esille, että rikos oli tapahtunut pari- ja lähisuhteessa. Ehkä hieman yllättäväkin tulos oli se, että tuomioistuin ei sitten kuitenkaan perusteluissaan ottanut tähän kysymykseen kantaa, jolloin jää epäselväksi, mikä sen lähisuhteen oikeudellinen merkitys on ollut, erikoistutkija Heini Kainulainen Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta kertoo Rikospaikan haastattelussa.