Salon Kiikalassa tapahtui tammikuussa 2024 julma murha, jonka uhriksi joutui 41-vuotias perheenisä.

Mies oli nukkumassa omassa omakotitalossaan, kun hänet yllätettiin kesken unien.

Taloon tunkeutui neljä miestä, joilla oli mukanaan useita tekovälineitä, muun muassa kaksi ladattua pistoolia, pesäpallomaila, teleskooppipatukka, kirves ja nyrkkirauta. Tekijöiden mukaan mies oli anastanut heiltä omaisuutta ja huumeita.

Uhriksi joutunut kolmen lapsen isä asui talossa yksin. Talo sijaitsee syrjäisellä maaseudulla.

Miehellä oli ollut nuoruudessaan päihdeongelma, mutta hän oli päässyt eroon huumeista vuonna 2009. Sen jälkeen mies kävi normaalisti töissä ja eli perheensä kanssa.

Hänellä oli avovaimo, kaksi varhaisteini-ikäistä lasta ja vasta parivuotias pienokainen.

Puolisen vuotta ennen henkirikosta mies retkahti uudestaan huumeisiin. Epäiltyjen mukaan uhri oli ostanut päätekijältä huumeita aiemmin.

– Mies oli aiemmin historiassaan käyttänyt päihteitä, mutta ollut monta vuotta kuivilla. Nyt käyttöä oli jatkunut ainoastaan muutamia kuukausia, rikoskomisario ja jutun tutkinnanjohtajana toiminut Tuomas Kuure kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Perhe oli muuttanut pois talosta, kun huumeidenkäyttö oli alkanut uudestaan.

Henkirikos kiistettiin

Poliisi otti henkirikoksen paljastuttua kiinni kahdeksan henkilöä. Kiinniotetut olivat tuttuja tai sukulaisia keskenään. Henkirikoksen tekohetkellä talossa oli neljä miestä.

Päätekijä, tekoaikaan 39-vuotias mies oli ottanut mukaansa Kiikalaan oman parikymppisen poikansa sekä 21- ja 19-vuotiaat veljenpoikansa. Motiivi oli väitetty omaisuuden anastaminen.

– Laite-etsinnöistä saatiin sellaista tietoa, että tätä oli suunniteltu ja keskusteltu etukäteen, että asiaa mennään selvittämään. Minulle piirtyi sellainen kuva, että päätekijällä olisi eräänlainen käskyvaltasuhde tai auktoriteettiasema näihin muihin tekijöihin, jotka myös olivat siellä paikalla, Kuure kertoo.

Kolme miehistä myönsi väkivallan jollakin tasolla. Henkirikos kuitenkin kiistettiin.

Raaka ja julma teko

Kahdeksasta kiinniotetusta vain neljää oli syytä epäillä murhasta. Neljä muuta oli syyllistynyt muihin, pienempiin rikoksiin eikä heillä ollut osuutta henkirikokseen.

Henkirikoksen tekotapa oli raaka ja julma. Uhri oli kuollut ampumisvammaan. Oikeus katsoi, että puolustuskyvytön ja avuton uhri ammuttiin kidutuksenomaisen ja pitkään jatkuneen väkivallan päätteeksi kuoliaaksi teloitustyyppisellä laukauksella lähietäisyydeltä.

Teon suunnitelmallisuudesta ei saatu varsinaista näyttöä, vaikka siitäkin oli vahvoja viitteitä.

Syyttäjä vaati kaikille paikalle olleille neljälle miehelle rangaistusta murhasta.

Kuitenkin vain päätekijä, 41-vuotias Toni Mikael Jaakola, tuomittiin sekä käräjä- että hovioikeudessa murhasta elinkautiseen vankeuteen. Lisäksi hänet tuomittiin kahdesta huumausainerikoksesta, kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä pahoinpitelystä, kahdesta varkaudesta ja ampuma-aserikoksesta.

Oikeus määräsi hänet maksamaan korvauksia uhrin kolmelle lapselle, vanhemmille ja avopuolisolle yhteensä 60 000 euroa.

Kolme muuta miestä tuomittiin henkirikokseen liittyen törkeästä pahoinpitelystä. Tekijäkumppaneina he osallistuivat uhrin pahoinpitelyyn, sitomiseen ja huumaamiseen.

20-vuotias Jami Kristian Jaakola sai 3 vuotta 7 kuukautta ehdotonta vankeutta. 22-vuotias Jere Johannes Jaakola 3 vuotta 3 kuukautta ehdotonta vankeutta.

22-vuotias Jiri Rasmus Mikael Vänttinen tuomittiin kolmen vuoden ehdottomaan vankeuteen.