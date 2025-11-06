Tuoreet tutkimustulokset luovat huolta siitä, kannattaako melatoniinilisän käyttöä jatkaa pitkään.Shutterstock
Melatoniinin pitkäaikaiskäytöstä on paljastunut jotain huolestuttavaa. Tuoreen tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin vasta alustavia.
Pitkäaikainen melatoniinilisän käyttö saattaa olla yhteydessä sydämen vajaatoimintaan, vihjaa alustava tutkimuskatsaus.
Tutkijat havaitsivat, että yli vuoden melatoniinilisää käyttäneillä oli suurempi riski sairastua sydämen vajaatoimintaan kuin heillä, jotka eivät valmistetta käyttäneet, Yhdysvaltain sydänliitto AHA kertoo.
Alustavat tutkimustulokset esitellään marraskuussa AHA:n Scientific Sessions 2025 -konferenssissa.
Tutkijat tarkastelivat laajan kansainvälisen tietokannan (TriNetX Global Research Network) avulla kroonisesta unettomuudesta kärsivien aikuisten viiden vuoden sähköisiä terveystietoja. Tutkittavat olivat käyttäneet melatoniinia vähintään vuoden. Heidän tietojaan verrattiin niin ikään unettomuudesta kärsiviin aikuisiin, jotka eivät käyttäneet melatoniinia. Yhteensä tutkimus käsitti liki 131 000 aikuista.
Viiden vuoden seurantajakson aikana havaittiin, että yli vuoden melatoniinia käyttävillä oli liki kaksinkertainen riski sairastua sydämen vajaatoimintaan: melatoniiniryhmästä 4,6 prosenttia sairastui sydämen vajaatoimintaan, kun niistä, jotka melatoniinia eivät käyttäneet, sairastui 2,7 prosenttia.
Lisäksi melatoniinia pitkään käyttäneet joutuivat sydämen vajaatoiminnan vuoksi sairaalahoitoon useammin. Viiden vuoden seurantajakson aikana melatoniinia käyttävät myös menehtyivät mistä tahansa syystä todennäköisemmin kuin he, jotka melatoniinia eivät käyttäneet.
– Melatoniinivalmisteita pidetään yleisesti turvallisena ja "luonnollisena" vaihtoehtona paremman unen tukemiseen, joten oli häkellyttävää nähdä näin johdonmukaisia ja merkittäviä kasvuja vakavissa terveystuloksissa, jopa monien muiden riskitekijöiden tasapainottamisen jälkeen, toteaa tutkimusta johtanut Ekenedilichukwu Nnadi.
On kuitenkin syytä huomioida, että unettomuus, jonka avuksi melatoniinia useimmiten syödään, on itsessäänkin terveysriski.
– Unettomuus voi nostaa verenpainetta, stressihormonitasoja ja tulehdusta, Nnadi toteaa NBC Newsille.
Tutkimus ei suoraan osoitakaan syy-seuraussuhdetta melatoniinin käytön ja sydämen vajaatoiminnan välillä, vaan ainoastaan yhteyden. Se voi kuitenkin toimia pohjana jatkotutkimuksille melatoniinin sydän- ja verisuoniturvallisuutta arvioitaessa.
Tutkimuksessa oli myös rajoituksensa. Alustavan ja vertaisarvioimattoman tutkimuksen tietokantaan kuului maita, jotka vaativat melatoniinin reseptin, ja maita, jotka eivät vaadi. Potilaiden sijainnit eivät olleet tutkijoiden tiedossa, ja tieto melatoniinin syönnistä tuli tietokannasta. Niinpä osa verrokkiryhmän potilaista olisi periaatteessa voinut syödä melatoniinia reseptittä.
Ihmiskeho tuottaa unirytmiä säätelevää melatoniinia luonnostaan. Melatoniinia voi ostaa vapaasti ravintolisänä Suomessakin, ja sitä käytetään esimerkiksi aikaerorasituksen helpottamiseen satunnaisessa käytössä. Melatoniinin käyttö voi aiheuttaa joillekin esimerkiksi päänsärkyä ja painajaisia.