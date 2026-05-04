Risteilyalus, jolla epäillään harvinaista virusepidemiaa, seisoo Kap Verden edustalla.
Atlantin valtamerellä risteilevällä MV Hondius -risteilyaluksella on menehtynyt kolme ihmistä tautiin, jonka epäillään johtuvan hantaviruksesta.
Marine Traffic -seurantapalvelun perusteella alus vaikuttaa olleen paikoillaan Kap Verden pääkaupungin Praian edustalla jo ainakin 24 tunnin ajan, kertoo BBC.
Aluksen omistava matkanjärjestäjä Oceanwide Expeditions kertoi eilisiltana antamassaan lausunnossa, että kaksi miehistön jäsentä tarvitsisi kiireellistä lääketieteellistä hoitoa. Paikalliset terveysviranomaiset ovat käyneet aluksella arvioimassa oireilevien henkilöiden tilaa, mutta toistaiseksi heitä ei ole päästetty maihin hoitoa varten.
Ennen tietoa hantaviruksesta laivalta oli kuljetettu maihin kolme oireilevaa henkilöä, joista yhdellä ja toistaiseksi ainoalla tartunta todettiin. Positiivisen testituloksen antanut henkilö on tiettävästi edelleen tehohoidossa Etelä-Afrikan Johannesburgissa.
Matkanjärjestäjän mukaan Alankomaiden viranomaiset pyrkivät auttamaan oireilevien henkilöiden kotiuttamisessa alukselta.