Suomen Hiihtoliitto on vahvistanut maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn maajoukkueet MM-kisakaudelle 2026–27.

Nimilistat eivät sisältäneet suuria yllätyksiä. Nyt myös hiihtäjät Iivo ja Kerttu Niskanen ovat mukana ruotsalaisvalmentaja Joakim Abrahamssonin maajoukkueryhmässä heti kesäharjoituksista lähtien.

– Meillä on selkeä kunnianhimo nostaa standardejamme jatkuvasti – ei ainoastaan tulosten osalta, vaan myös siinä, miten työskentelemme, johdamme ja kehitämme toimintaympäristöämme, Abrahamsson linjaa Hiihtoliiton tiedotteessa.

– On ratkaisevaa pystyä yhdistämään välitön tuloksenteko pitkän aikavälin kehitystyöhön. Haluamme olla kilpailukykyisiä tässä hetkessä ja samalla rakentaa vahvaa perustaa tulevalle menestykselle.