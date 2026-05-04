Suomen Hiihtoliitto on vahvistanut maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn maajoukkueet MM-kisakaudelle 2026–27.
Nimilistat eivät sisältäneet suuria yllätyksiä. Nyt myös hiihtäjät Iivo ja Kerttu Niskanen ovat mukana ruotsalaisvalmentaja Joakim Abrahamssonin maajoukkueryhmässä heti kesäharjoituksista lähtien.
– Meillä on selkeä kunnianhimo nostaa standardejamme jatkuvasti – ei ainoastaan tulosten osalta, vaan myös siinä, miten työskentelemme, johdamme ja kehitämme toimintaympäristöämme, Abrahamsson linjaa Hiihtoliiton tiedotteessa.
– On ratkaisevaa pystyä yhdistämään välitön tuloksenteko pitkän aikavälin kehitystyöhön. Haluamme olla kilpailukykyisiä tässä hetkessä ja samalla rakentaa vahvaa perustaa tulevalle menestykselle.
Maastohiihdon A-maajoukkue
Naiset: Jasmi Joensuu, Jasmin Kähärä, Johanna Matintalo, Hilla Niemelä, Kerttu Niskanen, Vilma Nissinen, Vilma Ryytty, Amanda Saari
Miehet: Ville Ahonen, Niko Anttola, Ristomatti Hakola, Anton Kemppi, Emil Liekari, Remi Lindholm, Niilo Moilanen, Joni Mäki, Iivo Niskanen, Arsi Ruuskanen, Alexander Ståhlberg, Lauri Vuorinen
Mäkihypyn A-maajoukkue
Naiset: Sofia Mattila, Jenny Rautionaho, Oosa Thure, Julia Äikiä
Miehet: Antti Aalto, Niko Kytösaho, Jarkko Määttä, Eetu Nousiainen, Vilho Palosaari, Kasperi Valto
Yhdistetyn A-maajoukkue
Naiset: Heta Hirvonen, Anna Kerko, Minja Korhonen
Miehet: Herman Happonen, Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Wille Karhumaa, Otto Niittykoski