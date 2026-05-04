Käräjäoikeus tuomitsi syytetyn vankeuteen muun muassa tapon yrityksestä.

Rovaniemeläisen baarin edustalla maaliskuussa tapahtunut miekkahyökkäys kohdistui väärään uhriin, todetaan Lapin käräjäoikeuden antamassa tuomiossa.

Tuomion mukaan mieskolmikko saapui baarille, ja heistä yhdellä oli mukanaan katana-tyylinen miekka. Kolmikko etsi baarista miestä ja erehtyi luulemaan toista miestä täksi, tuomiossa sanotaan. Uhria lyötiin miekalla ylävartaloon, ja tämä sai vammoja olkapäähän ja kasvoihin.

Käräjäoikeus tuomitsi 30-vuotiaan syytetyn viiden vuoden ja viiden kuukauden vankeuteen muun muassa tapon yrityksestä. Hän kiisti syytteen ja sanoi, että tarkoitus oli vain vahingoittaa lievästi ja uhkailla.