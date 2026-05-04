Shakira järjesti kahdelle miljoonalle ihmiselle ilmaiskonsertin Rio de Janeirossa.
Kolumbialainen laulaja Shakira piti lauantai-iltana ilmaiskonsertin Copacabanan rannalla Rio de Janeirossa. Kaupungin pormestarin mukaan tapahtuma houkutteli 2 miljoonaa ihmistä yhdelle maailman tunnetuimmista ranta-alueista. Tapahtumasta uutisoi muun muassa The Billboard.
Konsertti oli jatkoa Madonnan vuonna 2024 ja Lady Gagan viime vuonna järjestämille jättikonserteille.
Shakiralle konsertti oli osa hänen vuoden 2024 albuminsa mukaan nimettyä "Las Mujeres Ya No Lloran" eli "Naiset eivät enää itke" -maailmankiertuetta.
Konsertti alkoi kello 23.00. Tähti puhui lämmöllä ensimmäisestä kerrasta, kun hän tuli Brasiliaan noin kolme vuosikymmentä sitten.
– Saavuin tänne 18-vuotiaana unelmoiden siitä, että saisin laulaa teille. Ja katsokaa nyt tätä. Elämä on maagista, Shakira hehkutti lavalla.
Rion pormestari Eduardo Cavaliere kertoi X:ssä, että konserttiin osallistui 2 miljoonaa ihmistä. "She-Wolf teki historiaa Riossa", hän kirjoitti viitaten Shakiran vuoden 2009 hittiin.