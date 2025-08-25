Ihmisestä löydettiin pieni, mutta tappava lihansyöjäloinen

Pääasiassa eläimiin tarttuva lihansyöjäloinen on tuhonnut karjalaumoja muun muassa Keski-Amerikassa ja Meksikossa.
Yhdysvalloissa löydettiin ensimmäistä kertaa ihmisestä ruuvimato eli tappava lihansyöjäloinen, kertoivat maan terveysviranomaiset maanantaina.
Loinen tarttuu pääasiassa eläimiin. Tartunnan saanut oli uutistoimisto Reutersin mukaan palannut Yhdysvaltoihin Guatemalasta.
Yhdysvaltain terveysviranomaiset taas kertovat, että tartunnan oli saanut henkilö, joka oli matkustanut äskettäin El Salvadoriin.
– Kansanterveydellinen riski on hyvin pieni, kommentoi Yhdysvaltain terveysministeriön tiedottaja Andrew G. Nixon Reutersille.
Nixon ei kommentoinut ristiriitaa tartunnan alkuperämaan osalta.
Tuhoavat karjalaumoja
Ruuvimadot ovat aiheuttaneet tuhoja karjalaumoille etenkin Keski-Amerikassa ja Meksikossa. Yhdysvalloissa ei ole tänä vuonna kirjattu yhtään eläintartuntaa.
Yhdysvalloissa ruuvimatoepidemia saatiin taltutettua 1960-luvulla steriileillä ruuvimatokärpäsillä, jotka parittelivat naaraiden kanssa. Munat eivät kuoriutuneet ja populaatio kuihtui lopulta pois.
Ruuvimatonaaraskärpäset munivat munansa eläimen haavaan. Munista kuoriutuvat sadat toukat porautuvat elävään lihaan ja tappavat isäntänsä, ellei tartuntaa hoideta.
Tartunnan hoitaminen on vaativaa. Sadat toukat pitää poistaa ja haavat desinfioida perusteellisesti. Tartunnasta voi kuitenkin selvitä, jos hoito aloitetaan ajoissa.
Ihmistartunnat voivat olla hengenvaarallisia, mutta ne ovat useimmiten hoidettavissa.