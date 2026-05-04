Kivääriampuja Aleksi Leppä on ottanut miesten asentokilpailussa hopeaa kivääri- ja pistoolilajien EM-kilpailuissa Kroatian Osijekissa.

Leppä tähtäsi 300 metrin kilpailussa 592 pistettä, joka oli sama tulos kuin voiton ottaneella Tshekin Jiri Privratskylla. Privratsky voitti EM-kullan, sillä hän ampui Leppää enemmän kymmenen pisteen laukauksia.

Kyseessä on Lepän uran paras sijoitus EM-kilpailuissa. Hänellä oli ennestään kaksi pronssimitalia 300 metrin makuuammunnasta vuodelta 2025 ja sekajoukkuekilpailusta vuodelta 2021. MM-kisoista Lepällä on kaksi kultaa ja kolme hopeaa.



Sveitsin Simon Maag nappasi EM-pronssia. Suomen Juho Autio oli 15:s ja Riku Koskela 20:s.



Naisten 300 metrin asentokilpailussa Henna Viljanen sijoittui yhdeksänneksi tuloksella 566. Sveitsin Marta Szabo Bouza voitti kultaa tuloksella 590.