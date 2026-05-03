Atlantin valtamerellä on käynnissä tragedia.

Kolme ihmistä on kuollut risteilyaluksella raivonneen virusepidemian seurauksena. Tautitapaukset on raportoitu MV Hondius -risteilyaluksella, joka oli matkalla Atlantin valtamerellä Argentiinasta Kap Verdelle.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoo BBC:lle, että hantaviruksen epäillään olevan kuolemantapauksien taustalla.

Hantavirustartunnat liittyvät yleensä kontaktiin tartunnan saaneiden jyrsijöiden virtsaan tai ulosteisiin. Harvinaisissa tapauksissa virus voi tarttua ihmisestä toiseen ja aiheuttaa vakavan hengitystiesairauden.

Yksi hantavirustartunta on vahvistettu, ja viittä muuta epäiltyä tapausta tutkitaan parhaillaan, järjestö kertoo. Yksi Britannian kansalainen on tiettävästi tehohoidossa.

Etelä-Afrikan viranomaiset kertovat BBC:lle, että ensimmäinen oireita saanut henkilö oli 70-vuotias mies, joka kuoli aluksella. Hänen ruumiinsa on nyt Saint Helenan saarella.

Myös hänen 69-vuotias vaimonsa sairastui aluksella ja hänet evakuoitiin Etelä-Afrikkaan, missä hän kuoli Johannesburgissa sijaitsevassa sairaalassa.

MV Hondius -aluksen omistaa alankomaalainen matkanjärjestäjä Oceanwide Expeditions. MV Hondius on 108 metriä pitkä risteilyalus, jossa on 80 hyttiä ja tilaa 170 hengelle.

