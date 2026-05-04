Soteuudistus halutaan ulottaa ylivaalikautiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet.



STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä.



Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeuteen.