Vappu Pimiä unohti juontonsa viimeisessä TTK-lähetyksessään.

Tanssii Tähtien Kanssa -kausi huipentui 23. marraskuuta jännittävään finaalilähetykseen. Voittajiksi kruunattiin näyttelijä Johannes Holopainen ja tähtiopettaja Katri Riihilahti.

Vappu Pimiä ilmoitti aikaisemmin syksyllä lopettavan TTK:n juontajana tämän kauden päätteeksi. Pimiän viimeiseksi jäänyt TTK-jakso ei sujunut ilman kommelluksia.

– Minähän unohdin ihan totaalisesti tässä viimeisen lähetyksen kunniaksi, mitä minun pitää sanoa. Mutta ei mitään, hän sanoi suorassa lähetyksessä.