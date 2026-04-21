Loppuviikosta kevät saa mahdollisesti takaiskun. Millä renkailla liikenteeseen, siinäpä vasta pulma.

Meteorologi Pekka Pouta ennustaa mahdollista takatalvea loppuviikoksi.

– Kun ennuste on vielä näin epävarma, lunta voi tulla lähes mihin hyvänsä 15–20 senttiä. Se riippuu siitä, millä tavalla matalapaine kulkee.

Poudan mainitsema "mihin hyvänsä" tarkoittaa myös Etelä-Suomea. Poudan mukaan on mahdollista, että sunnuntaina pääkaupunkiseudulla voidaan herätä valkeaan näkyyn.

Jos maassa on lunta tai räntää, Pouta ei suosittele lähtemään liikenteeseen kesärenkailla, jotka suuri osa on jo vaihtanut autojensa alle.

Renkaat vaihdettuasi muista jälkikiristää tai -kiristyttää renkaat joko itse, rengashotellissa tai rengasliikkeessä. Alla olevassa jutussa selviää, miksi toimenpide on niin tärkeä.

Kummat alle?

Liikennelain mukaan nastarenkaita voi ja saa käyttää marraskuusta maaliskuuhun, ja muulloin tilanteen vaatiessa. Tarpeettomasta nastojen käytöstä rapsahtaa yleensä liikennevirhemaksu.