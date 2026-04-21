Loppuviikolle povataan mahdollista takatalvea, joka voi tuoda runsaita lumisateita myös Etelä-Suomeen.
Aikaisesta keväästä huolimatta lunta saattaa viikon loppupuolella tupsahtaa reilusti eteläosiinkin maata, ainakin hetkeksi.
– Tämä on siinä mielessä aika jännä tilanne, että luonto on jopa yli kuukauden etuajassa. Kevät on jo hyvin pitkällä, ja sitten odotellaan takatalvea. Tuo on se otus, joka voi tuoda tämän lumipyryn, meteorologi Pekka Pouta kertoo ja osoittaa kartalta Norjan ylle muodostuvaa matalapainetta.
Kyseisen otuksen eli matalapaineen reitti on vielä epävarma. Yksi ennustemalli ennakoi lumisateiden kulkevan maan eteläosien yli, toinen puolestaan Kainuun korkeudella.
– Itse veikkaan, että etelässä lauantaina satelee vielä vettä, mutta sunnuntaina voidaan herätä valkeaan maahan.
Kemijärvellä Lapissa potkukelkkakausi lähenee loppuaan.Kaarina Törne
"Mihin hyvänsä 15–20 senttiä"
Loppuviikon mielenkiintoisin alue on Itä-Suomi, jonne saattaa loppuviikosta tupsahtaa jopa parinkymmenen sentin hanki. Maan itäosien mahdolliset lumisateet saattavat tosin yltää koko etelärannikolle.
– Kun ennuste on vielä näin epävarma, lunta voi tulla lähes mihin hyvänsä 15–20 senttiä. Se riippuu siitä, millä tavalla matalapaine kulkee.