



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Autoilija, pidätkö tätä toimenpidettä turhana? Ammattilainen varoittaa: Tuuri voi kääntyä 3:40 Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen opastaa, kuinka pyörien jälkikiristys tehdään. Julkaistu 31 minuuttia sitten Teppo Vesalainen teppo.vesalainen(at)autoliitto.fi Ei tarvita kuin yksi kerta, kun pultit tai mutterit ovatkin löystyneet, niin vuosikymmenien "turhat" jälkikiristykset tulee kerralla kuitattua. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi. Kysymys: Miksi renkaat muka pitäisi jälkikiristää? En ole sitä koskaan tehnyt, ja aina ne ovat alla pysyneet. Vastaus: Jälkikiristys koetaan usein turhaksi, kun pyörät ovat aina pysyneet kiinni ilmankin. Oikeasti jälkikiristys on kuitenkin ehdottoman tarpeellinen toimenpide riippumatta siitä, onko kyseessä alumiini- vai peltivanteet tai onko renkaat vaihdettu kotona vai rengasliikkeessä. Tarve jälkikiristykselle saattaa tulla myös huollon tai korjaamokäynnin jälkeen, jos jokin pyöristä on jouduttu irrottamaan. Autoa huollosta tai korjauksesta hakiessa onkin tärkeää varmistaa, onko pyöriä ollut irti tehtyjen toimenpiteiden aikana. Jälkikiristys on syytä tehdä aina, jos pyörä on ollut irti autosta.Autoliitto Ei liian löysään tai tiukkaan vaan tarkasti oikeaan kireyteen Renkaanvaihdon yhteydessä vanteen ja pyörännavan väliin saattaa huolellisuudesta huolimatta päästä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Ajettaessa hiekanmurut vähitellen hienontuvat ja putoavat pois. Tällöin pyörä löystyy ja jos autolla ajamista vain jatketaan, pultit tai mutterit löystyvät yhä enemmän. Lopulta pyörä irtoaa.

Oikeaoppisesti tehdyssä jälkikiristyksessä tulee myös varmistettua, ettei muttereita tai pultteja ole vaihtotilanteessa kiristetty liian tiukkaan – sekin voi johtaa vaurioihin ja jopa pyörän irtoamiseen.

Autoliittoon tulee joka kevät ja syksy renkaanvaihtosesongin aikaan tiedusteluja siitä, kenen vastuulla on, kun pyörä irtosi. Samoihin aikoihin näkee kyselijöiden kohtalotovereiden autoja tien poskessa niin, että yksi pyöristä puuttuu. Pyörien irtoamisia siis kiistattomasti tapahtuu ja valtaosa niistä olisi vältettävissä sillä, että auton käyttäjä huolehtisi jälkikiristyksestä.

Vaikka pyörät olisivat vuosikymmeniä hyvällä tuurilla pysyneet kiinni ilmankin, voi tuuri aina kääntyä. Kyseessä ei siis ole tarpeeton toimenpide, vaikka se siltä saattaakin tuntua.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen on huolissaan siitä, että jälkikiristyksen merkitystä usein vähätellään.Autoliitto

Pultti kerrallaan löysäys ja uudelleenkiristys

Ihan ensimmäiseksi on tärkeää ymmärtää momenttiavaimen toimintaperiaate: kiristysmomentti on oikea vain, jos kiristettävä pultti tai mutteri pyörii juuri ennen avaimen naksahdusta (merkkiääntä). Mikäli näin ei tapahdu, ei voida olla varmoja pultin tai mutterin kireyden oikeellisuudesta, koska lepokitka on suurempi kuin liikekitka.

Käytännössä voi siis käydä niin, että jos pultti tai mutteri on kiristetty 100 Nm kireyteen ja sitä yritetään kiristää lisää, saattaa esimerkiksi 120 Nm arvolle säädetty momenttiavain hyvinkin naksahtaa (eli antaa merkkiäänen) heti, pultin tai mutterin kiristymättä yhtään lisää. Todelliseksi kireydeksi jää tällöin vain 100 Nm.

Valitettavan usein pyöränpultteja tai -muttereita on alun perin, pyörää alle vaihdettaessa, kiristetty liikaa – siis siitä huolimatta, vaikka toimenpide olisi tehty alan liikkeessä tai korjaamolla "ammattilaisen" toimesta.

Jos pultti tai mutteri on pyörää alle vaihdettaessa kiristetty esimerkiksi 170 Nm kireyteen ja sitä yritetään jälkikiristää momenttiavaimella, johon on momentiksi asetettu 120 Nm, avain naksahtaa heti ja pultit tai mutterit jäävät aivan liian kireälle.

Liian kireällä olevat pultit (tai mutterien pinnapultit) saattavat katketa ja aiheuttaa pyörän irtoamisen. Ylikireällä olevat pultit tai mutterit vahingoittavat myös herkästi vannetta ja niitä on vaikea avata seuraavan pyörien kausivaihdon yhteydessä – tai tien päällä, jos tulee tarve pyörän hätävaihtoon esimerkiksi renkaan puhjettua.

Oikeaoppisessa jälkikiristyksessä tarvitaan sekä ristikko- että momenttiavainta

Edellä kertomani valossa onkin tärkeää, että jälkikiristystä tehtäessä pultteja tai muttereita löysätään hieman (enintään neljänneskierros) yksi kerrallaan, minkä jälkeen löysätty pultti tai mutteri sitten kiristetään saman tien uudelleen oikeaan momenttiin niin, että se pyörii juuri ennen momenttiavaimen naksahdusta (merkkiääntä).

Kun yksi pultti tai mutteri on löysätty ja kiristetty, voidaan siirtyä seuraavaan. Missään tapauksessa jälkikiristyksen yhteydessä ei pidä löysätä kahta tai useampaa pulttia tai mutteria samanaikaisesti. Vain näin toimien voidaan varmistua siitä, että pultit tai mutterit jäävät varmasti oikeaan kireyteen.

Tärkeää on muistaa, että momenttiavain on tarkkuustyökalu, jota ei ole tarkoitettu pyöränpulttien tai muttereiden avaamiseen. Avaus tuleekin aina tehdä ristikkoavaimella tai vastaavalla.

Momenttiavain on tarkkuustyökalu, jota tule säilyttää ja kohdella huolellisesti.Autoliitto

Tarkasta oikea momenttiarvo käyttöohjeesta

Tässä tekstissä edellä mainitut momenttiarvot ovat esimerkkejä. Omassa käytössä olevan auton pyöränpulttien tai -muttereiden oikea momenttiarvo tulee tarkastaa juuri kyseisen auton käyttöohjeesta.

Jos auto on vaihtunut edellisen renkaanvaihdon jälkeen, ei pidä olettaa, että uuden auton pyörien kiristysmomentti olisi "samaa luokkaa" edellisen auton kanssa. Esimerkiksi osassa sähköautoja pyörien kiristysmomentti on selvästi suurempi kuin monissa polttomoottoriautoissa – omassa sähköautossani se on kuitenkin 20 Nm edellistä polttomoottoriautoani pienempi. Tarkkuutta siis tarvitaan.

MTV