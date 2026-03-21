Esitettyyn kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta. Hyvä nyrkkisääntö on, että asian kanssa ei kannata kiirehtiä.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Joko henkilöautoon uskaltaa vaihtaa kesärenkaat?

Vastaus: Tieliikennelaki velvoittaa käyttämään talvirenkaita maaliskuun loppuun, mikäli sää- tai keliolosuhteet niin edellyttävät. Keliolosuhteiden edellyttävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon myös pienempien teiden kunto, sillä hetkellä ja alueella, missä liikutaan.

Periaatteessa siis lain puitteissa jossain päin Suomea on varmasti mahdollista ajaa jo ihan laillisesti kesärenkailla – ainakin päiväsaikaan.

Pari muuttujaa

Suomi on kuitenkin pitkä maa ja olosuhteet vaihtelevat hyvinkin paljon sen mukaan, missä päin maata liikutaan. Siinä, missä Etelä-Suomessa päiväsaikaan sulat asfalttipinnat houkuttelevat renkaanvaihtoon, saatetaan Lapissa ajella vielä hyvinkin lumisilla ja jäisillä pinnoilla.

Paitsi maantieteellinen sijainti, on päätöstä kesärenkaiden vaihdosta tehtäessä huomioitava myös omat autonkäyttötarpeet.

Mutkan takana varjossa saattaa olla liukasta – samoin jo ennen mutkaa tien pinnan kastelleiden sulamisvesien jäätyessä.Autoliitto

Kuluvalla viikolla ainakin Espoossa sijaitsevan omakotitaloni ulkolämpömittari on monena aamuna näyttänyt nollaa, mikä tarkoittaa, että tienpinta saattaa paikoitellen olla jäässä. Vastaavasti päivälämpötilatkaan eivät ole olleet kuin muutaman asteen plussan puolella, mikä saattaa hyvinkin tarkoittaa sitä, että ajettaessa auringon lämmittämältä peltoaukealta metsän varjoon, saattaa tien pinta ollakin jäässä.

Myös aukeilla paikoilla penkkojen sulamisvedet jäätyvät herkästi huomaamattomaksi mustaksi jääksi illalla, auringon laskettua.

Ajatus hetkeksi lähitulevaisuuteen

Päivittäisten autonkäyttötarpeiden huomioimisen lisäksi on renkaanvaihdon ajankohtaa suunniteltaessa syytä ennakoida myös tulevaa.

Jos on aikeissa vaikkapa lähteä talvisempiin olosuhteisiin pääsiäisen viettoon, ei kesärenkaiden alle laittoa kannata edes harkita ennen pääsiäislomalta paluuta. Tieliikennelakihan mahdollistaa myös nastarenkailla ajamisen vielä maaliskuun päätyttyäkin, jos sää tai keliolosuhteet sitä edellyttävät.

Mikäli pääsiäisenä on suuntaamassa talvisempiin olosuhteisiin, ei edestakainen rengasjumppa ennen sitä ole Etelä-Suomessakaan arjen realismia – eikä sitä myöskään edellytetä.

Mieluummin myöhemmin kuin ennemmin

Siihen, onko jo aika vaihtaa kesärenkaat, ei siis ole yksiselitteistä vastausta. Olennaista on huomioida ajoympäristö, ajoajankohta, sääennusteet sekä omat autonkäyttötarpeet – niin nyt kuin lähiviikkoinakin.

Siinä, missä syksyisin kannustan vaihtamaan talvirenkaat alle hyvissä ajoin – näin keväällä painotan välttämään hätiköintiä kesärenkaisiin siirtymisessä. Lopullisen arvion nastarenkaiden tarpeellisuudesta juuri kyseisellä alueella tekee liikennettä valvova poliisi.

En ole kuitenkaan kuullut, että milloinkaan olisi rangaistu nastarenkailla ajosta ennen huhtikuun puoliväliä – kaikkialla Suomessa ei varmasti vielä heti sen jälkeenkään. Esimerkiksi viime keväänä uutisoitiin, että poliisi aloitti pääkaupunkiseudulla liikennevirhemaksujen kirjoittamisen nastarenkailla autoileville huhtikuun viimeisellä viikolla.

