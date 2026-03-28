Sähköauton renkaat voi vaihtaa itse, mikäli toimenpide on neuvottu auton käyttöohjeessa. Polttomoottoriautoa suurempi massa, painavat pyörät, mahdollisesti keskenään erikokoiset renkaat sekä herkästi vaurioituva akkukotelo tuovat toimenpiteeseen kuitenkin omat haasteensa.
Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko.
Kysymys: Voiko sähköautoon vaihtaa kesärenkaat itse?
Vastaus: Sähköautojen yleistyessä yhä useampi miettii, pitääkö sen renkaiden kausivaihdoissa turvautua kaupallisiin palveluihin.
Vaihtopaikka, välineet ja osaaminen avainasemassa
Mikäli itsellä ei ole asiallista paikkaa renkaanvaihtoon, oikeanlaisia työkaluja, voimaa nostella painavia pyöriä tai tarvittavaa osaamista, on vaihtotyö syytä jättää ammattilaisille.
Lue myös: Joko uskaltaa vaihtaa kesärenkaat? Asiantuntija vastaa
Jos projektin kuitenkin päättää tehdä itse, on vaihtotyö tehtävä kovalla ja tasaisella alustalla, johon tunkki ei varmasti pääse painumaan. Usein esimerkiksi autotallin tai -hallin lattia on tällainen.
Lisäksi on varmistettava, että käytössä oleva hallitunkki on riittävän järeä kyseisen auton nostamiseen, sillä sähköautot ovat pääsääntöisesti vastaavankokoista polttomoottoriautoa painavampia. Tunkin ja auton välissä tulee käyttää asianmukaista nostotyynyä ja autoa saa nostaa