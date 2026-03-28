



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Mitä pitää ottaa huomioon, jos sähköauton kesärenkaat vaihtaa itse? Muista yksi seikka, jos viet auton ammattilaiselle Moni pohtii, uskaltaako sähköauton kesärenkaat vaihtaa itse. Shutterstock Julkaistu 22 minuuttia sitten Teppo Vesalainen teppo.vesalainen(at)autoliitto.fi

Sähköauton renkaat voi vaihtaa itse, mikäli toimenpide on neuvottu auton käyttöohjeessa. Polttomoottoriautoa suurempi massa, painavat pyörät, mahdollisesti keskenään erikokoiset renkaat sekä herkästi vaurioituva akkukotelo tuovat toimenpiteeseen kuitenkin omat haasteensa. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi. Kysymys: Voiko sähköautoon vaihtaa kesärenkaat itse? Vastaus: Sähköautojen yleistyessä yhä useampi miettii, pitääkö sen renkaiden kausivaihdoissa turvautua kaupallisiin palveluihin. Vaihtopaikka, välineet ja osaaminen avainasemassa Mikäli itsellä ei ole asiallista paikkaa renkaanvaihtoon, oikeanlaisia työkaluja, voimaa nostella painavia pyöriä tai tarvittavaa osaamista, on vaihtotyö syytä jättää ammattilaisille. Lue myös: Joko uskaltaa vaihtaa kesärenkaat? Asiantuntija vastaa Jos projektin kuitenkin päättää tehdä itse, on vaihtotyö tehtävä kovalla ja tasaisella alustalla, johon tunkki ei varmasti pääse painumaan. Usein esimerkiksi autotallin tai -hallin lattia on tällainen. Lisäksi on varmistettava, että käytössä oleva hallitunkki on riittävän järeä kyseisen auton nostamiseen, sillä sähköautot ovat pääsääntöisesti vastaavankokoista polttomoottoriautoa painavampia. Tunkin ja auton välissä tulee käyttää asianmukaista nostotyynyä ja autoa saa nostaa

Nostokohdat sijaitsevat usein aivan akkukotelon vieressä, jolloin tunkin lipeäminen tai sen huolimaton sijoittelu voi vaurioittaa akkukoteloa. Painauma akkukotelossa on paitsi vaarallinen, myös hylkäysperuste määräaikaiskatsastuksessa, ja sen korjaaminen tai uusiminen voi maksaa osaan autoista jopa yli 10 000 euroa.

Takarenkaat saattavat olla leveämmät

Kesäpyörää alle kiinnitettäessä on olennaista huomioida, että monissa sähköautoissa etu- ja takarenkaat ovat keskenään erikokoiset. Ei siis ole yhdentekevää, minkä pyörän kiinnittää mihinkin nurkkaan.

Lisäksi on tärkeää varmistaa pyöränpulttien tai -muttereiden oikea kiristysmomentti auton käyttöohjeesta ja käyttää momenttiavainta. Joissakin sähköautomalleissa pyöränpultit tai -mutterit pitää kiristää selvästi tiukemmalle kuin polttomoottoriautojen kohdalla on yleisesti totuttu – ei kuitenkaan liian kireälle.

Ota kuvat ennen ja jälkeen vaihtotyön

Mikäli päätyy jättämään pyöränvaihdon ammattilaisten hoidettavaksi, kannattaa varmuuden vuoksi kuvata auton helmat ja akkukotelon reuna molemmilta puolilta autoa sekä ennen että jälkeen vaihtotyön.

Rengasliikkeissäkin tapahtuu virheitä ja ruuhkaisimpaan aikaan käytetään paljon kausityöntekijöitä, joilla ei ole samaa ammattitaitoa kuin päätyönään rengastöitä tekevillä henkilöillä. Kuvat auttavat nostossa akkukoteloon mahdollisesti tulleiden vaurioiden havaitsemisessa sekä korvausten hakemisessa.

Ilman vastuuvakuutusta toimivien sesonkirenkaanvaihtajien palveluita ei sähköauton kanssa kannata edes harkita.

Katso myös: Älä laiminlyö renkaiden jälkikiristystä

3:40 Rengasliikekin voi mokata renkaanvaihdossa. Jos renkaat on vaihdettu liikkeessä ja olet tekemässä jälkikiristystä momenttiavaimella, on tärkeää tehdä yksi toimenpide ennen kiristämistä.

MTV

