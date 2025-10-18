Vaihtamalla tai vaihdattamalla talvirenkaat alle ajoissa, välttää varmimmin vaaratilanteet liikenteessä sekä ruuhkat rengasliikkeissä.

Kysymys: Joko voi vaihtaa talvirenkaat alle?

Vastaus: Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keliolosuhteet sitä edellyttävät. Kitkarenkailla saa ajaa vaikka ympäri vuoden – tosin järkevää se ei ole, koska ne on suunniteltu käytettäväksi talvisissa lämpötiloissa.

Nastarenkaiden käyttöaikaa, sen sijaan, on rajoitettu vastaavaksi kuin laissa määritelty talvirenkaiden käyttöpakko – tosin usein unohdetaan mainita se, että nastarenkaita saa käyttää muulloinkin, jos sää tai keliolosuhteet sitä edellyttävät.

Monia – kalenteria olennaisempia – muuttujia

Olennaisempaa kuin kalenterin tuijottaminen, on seurata sääennusteita ja peilata niitä omiin autonkäyttötarpeisiin, ajoympäristöihin ja ajamisen ajankohtiin. Esimerkiksi itse vaihdoin nastarenkaat alle jo viime viikolla ennen kuin lähdin lappiin suuntautuneelle syyslomareissulle, jolta käsin nyt tätä juttuakin kirjoittelen. Vaikuttaisi siltä, että ennakointini ei ollut ollenkaan hölmöä. Tulevalle viikonlopulle, jolloin pitäisi lähteä paluumatkalle, on luvattu lumi- ja räntäsateita. Ehkä juuri tästä johtuen vaikuttaisi paikallisissa rengasliikkeissäkin olevan kausivaihdot jo täydessä käynnissä – ainakin niiden pihoissa olevista autojonoista päätellen.

Suomi on pitkä maa ja keliolosuhteet sen eri laidoilla ovat keskenään hyvin erilaiset. Tämä onkin tärkeää huomioida aina, jos on tarkoitus ajaa pidempi matka, vaikkapa maan laidalta toiselle, erityisesti näin syksyllä tai keväällä. Koska itse lomailen lapissa säännöllisesti, vaihdan autoon nastarenkaat alle pääsääntöisesti ennen syysloman lapin reissua. Kesärenkaat puolestaan vaihdan alle vasta pääsiäisen lapin reissulta palattuani – toki säätiedotuksia seuraillen ja ne järkevästi huomioiden.

Varhainen lintu madon nappaa

Joka vuosi saamme lukea eri medioista, miten talvi on yllättänyt autoilijat. Se on tavallaan aika erikoista, että näin pääsee vuosi toisensa jälkeen tapahtumaan – joka syksy se talvi sieltä kuitenkin aina on tullut. Kannustankin tänä vuonna entistä parempaan ennakointiin eli pyritään siihen, että nyt autoilijat – aiemmasta poiketen – yllättäisivätkin talven.

Kun talvirenkaat vaihtaa ajoissa alle, saavuttaa paitsi kiistattomia turvallisuushyötyjä, välttää myös varmimmin rengasliikkeiden massiiviset ruuhkat. Ensilumen sadettua on nimittäin käsillä tilanne, että kaikki autoilijat haluaisivat talvirenkaat alle samana päivänä – ja se ei valitettavasti useinkaan onnistu. Pahimmillaan renkaanvaihtoaikaa saattaa joutua odottamaan päiviä – tänä aikana ajoissa renkaat vaihtanut autonkäyttäjä ajelee jo turvallisesti talvirenkailla.

