Nastarenkaiden aika alkaa olla tältä keväältä ohi suuressa osassa Suomea.

Poliisitarkastaja Heikki Kallio muistuttaa X-tilillään kesärenkaiden vaihtosta.

Kallio kertoo, että ainakin pääkaupunkiseudulle nastarenkailla ajelijoita "näkee ja kuulee" edelleen.

– Sää tai keli ei vaadi nastoja pohjoista lukuun ottamatta, eli nyt alkaa olla aika vaihtaa ne pois tai olla ajamatta niillä, jotta välttyy liikennevirhemaksulta, Kallio varoittaa.

Kallion mukaan poliisi alkaa määrätä liikennevirhemaksuja ensi viikolla nastarenkailla ajelijoille.

Kommenteissa Kallio muistuttaa, että laki asian suhteen on selkeä: nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun.

Muina aikoina nastarenkaita saa käyttää hälytysajoneuvoissa, puolustusvoimien käytössä olevassa maastokäyttöön tarkoitetussa autossa ja perävaunussa, tienhoitoon käytettävässä autossa ja perävaunussa sekä ajoneuvon kauppaan, korjaukseen, katsastukseen tai liikenteeseen hyväksymiseen liittyvissä tilapäisissä siirroissa.

Lisäksi nastarenkaita saa käyttää kaikissa momentissa tarkoitetuissa ajoneuvoissa, mikäli sää tai keli sitä edellyttää. Julkaisun kommenteissa moni huomauttaakin omalla paikkakunnallaan olevan vielä yöpakkasia luvassa.

