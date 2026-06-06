Moottoripyöräilijä Erno Kostamo loukkaantui Mansaaren TT-ajoissa.
Erno Kostamo oli osallisena Mansaaren TT-ajojen pääkilpailun toisella kierroksella sattuneessa onnettomuudessa perjantaina. Kilpailu keskeytettiin välittömästi punaisella lipulla.
Suomalaiskuljettaja vietiin sairaalaan saamaan hoitoa vammoihinsa. Hän viestitti olevansa olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa ja saavansa parasta mahdollista hoitoa, Suomen Moottoriliiton sivuilla julkaistussa Kostamon tiimin tiedotteessa kerrotaan.
Mansaaren TT:n lauantaina julkaisemassa tiedotteessa selvitetään, että Kostamoa hoidettiin ensin tapahtumapaikalla ennen kuin hänet siirrettiin Noblen sairaalaan ja myöhemmin jatkohoitoon Aintreen sairaalaan.
Mansaaren TT:n tilillä kerrotaan Kostamon olevan raportoidusti tajuissaan, vakaassa tilassa ja pystyvän puhumaan.
– Hän saa edelleen hoitoa jalka- ja lonkkavammoihin.
Kostamon tiimin tiedotteessa esitettiin toive.
– Erno toivoo, että läheisiä ei turhaan pommiteta yhteydenotoilla, vaan että hän saa itse kertoa lisää tapahtumista heti kun ehtii.
Mansaaren TT-ajojen pääkilpailu oli siirretty lauantailta perjantai-illaksi sääolosuhteiden takia. Yli 60-kilometrisellä radalla ajettavaa kisaa myös lyhennettiin samalla kuudesta neljään kierrokseen.