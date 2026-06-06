Keskustanuorten ja keskustaopiskelijoiden mukaan perussuomalaisten entinen puheenjohtaja ei ole tervetullut keskustan ehdokkaaksi.



Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini on vuosien varrella toistuvasti väläytellyt paluuta politiikkaan. Nyt hän harkitsee lähtemistä keskustan ehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleihin.



Ainakin Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat katsovat, ettei Soini ole tervetullut puolueeseen.



Keskustan puoluekokoukseen Tampereella toimittajana osallistunut Soini vastasi kritiikkiin MTV:n haastattelussa. Voit katsoa Soinin haastattelun oheiselta videolta.