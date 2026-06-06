Hälytysajossa ollut ambulanssi kolaroi henkilöauton kansa Oulussa.
Hälytysajossa ollut ambulanssi kolaroi henkilöauton kanssa Oulussa lähellä yliopistollista keskussairaalaa.
Ambulanssi kaatui kyljelleen kolarin seurauksena.
Asian vahvistaa MTV Uutisille Oulun poliisin johtokeskus. Poliisin mukaan hälytysajossa olleen ambulanssin kyydissä oli potilas.
– Ambulanssi on ollut hälytysajossa, niin kyyti on ollut kiireinen, mutta potilaan tilasta ei tällä hetkellä ole tietoa.
Poliisin mukaan onnettomuuden muut osalliset eivät saaneet vakavia vammoja.
Onnettomuus tapahtui poliisin mukaan Kainuuntiellä Professorinväylän risteyksessä.
Poliisi on paikan päällä selvittämässä onnettomuuden syitä.