Taisto Tähkämaa oli kuollessaan vanhin elossa oleva suomalainen, joka on toiminut kansanedustajana ja valtioneuvoston jäsenenä.

Entinen ministeri ja keskustan kansanedustaja Taisto Tähkämaa on kuollut, kertoo keskusta tiedotteessa.

Suru-uutisen puolueelle vahvistaa Tähkämään tytär Sanna Tähkämaa.

Taisto Tähkämaa kuoli lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Kaarinan hoitokodissa.

Hän oli kuollessaan vanhin elossa oleva suomalainen, joka on toiminut kansanedustajana ja valtioneuvoston jäsenenä.

Tähkämaa toimi kansanedustajana 1970–1991, puolustusministerinä 1977–1979 sekä maa- ja metsätalousministerinä 1979–1983. Keskustan varapuheenjohtajana hän toimi 1980–1984.

Tähkämaa osallistu jatkosotaan Maaselän kannaksella ja Tali-Ihantalassa. Hän sai koulutuksen panssaritykinampujaksi ja yleni sodan aikana korpraaliksi.

Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho muistelee Tähkämaata lämmöllä.

– Hän oli viime vuosisadalla Suomen keskeisiä vaikuttajia turvallisuuden vahvistajana ja yhteiskunnan rakentajana, Siika-aho muistelee tiedotteessa.