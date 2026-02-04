Edustajantoimi on keskeytynyt tai päättynyt toisen tehtävän takia 15 kansanedustajalla.
Poikkeuksellisen moni kansanedustaja on tämän vaalikauden aikana siirtynyt muihin tehtäviin.
Asiasta kertoo Uutissuomalainen, joka on selvittänyt asiaa eduskunnan tilastojen pohjalta.
Jos Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtajaksi valittu Saara-Sofia Sirén (kok.) saa vapautuksen, määrä nousee 16:een.
Suurin osa eduskunnan jättäneistä on siirtynyt Euroopan parlamenttiin, johon valittiin kesän 2024 EU-vaaleissa kymmenen kansanedustajaa.
Esimerkiksi vuoden 2019 vaaleissa europarlamenttiin valittiin vain kaksi istuvaa kansanedustajaa, valtiotieteen tohtori Markku Jokisipilä kertoo Uutissuomalaisen jutussa.
Kun kansanedustaja valitaan europarlamenttiin, hänen toimensa ei pääty, vaan se keskeytyy.
Tällä vaalikaudella vapautuksen kansanedustajan tehtävästä ovat saaneet Sanna Marin (sd.), Kai Mykkänen (kok.), Ilmari Nurminen (sd.) ja Annika Saarikko (kesk.).
Marin jätti kansanedustajan tehtävät ja siirtyi työskentelemään Britannian entisen pääministerin Tony Blairin nimeä kantavan ajatushautomon strategiseksi neuvonantajaksi.
Mykkänen valittiin Espoon kaupunginjohtajaksi ja Nurminen Tampereen pormestariksi. Saarikko siirtyi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toimitusjohtajaksi.
Kansanedustaja Eemeli Peltosen (sd.) toimi päättyi, kun hän kuoli elokuussa.