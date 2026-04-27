Jääkiekon SM-liigassa Tappara ja KooKoo voivat varmistaa paikkansa finaaleissa. MTV Urheilu seuraa välieriä tässä artikkelissa.

Illan otteluissa Tappara hakee neljättä voittoa paikallisvastustajansa Ilveksen vieraana ja KooKoo pääsee yrittämään ratkaisua SaiPan kotikaukalossa.

SM-liigan välierät

Tappara–Ilves 3–2

To 16.4. klo 18.30 Tappara–Ilves 2–3

Su 19.4. klo 17.00 Ilves–Tappara 6–0

Ti 21.4. klo 18.30 Tappara–Ilves 3–2

To 23.4. klo 18.30 Ilves–Tappara 1–5

La 25.4. klo 17.00 Tappara–Ilves 2–1 je.

Ma 27.4. klo 18.30 Ilves–Tappara

Tarvittaessa

Ke 29.4. klo 18.30 Tappara–Ilves

KooKoo–SaiPa 3–2

Pe 17.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa 4–2

La 18.4. klo 17.00 SaiPa–KooKoo 3–5

Ti 21.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa 2–4

Pe 24.4. klo 18.30 SaiPa–KooKoo 3–0

La 25.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa 4–0

Ma 27.4. klo 18.30 SaiPa–KooKoo

Tarvittaessa

Ke 29.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa

Finaaliin pääsee neljällä voitolla.