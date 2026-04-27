Jääkiekon SM-liigassa Tappara ja KooKoo voivat varmistaa paikkansa finaaleissa. MTV Urheilu seuraa välieriä tässä artikkelissa.
Illan otteluissa Tappara hakee neljättä voittoa paikallisvastustajansa Ilveksen vieraana ja KooKoo pääsee yrittämään ratkaisua SaiPan kotikaukalossa.
SM-liigan välierät
Tappara–Ilves 3–2
To 16.4. klo 18.30 Tappara–Ilves 2–3
Su 19.4. klo 17.00 Ilves–Tappara 6–0
Ti 21.4. klo 18.30 Tappara–Ilves 3–2
To 23.4. klo 18.30 Ilves–Tappara 1–5
La 25.4. klo 17.00 Tappara–Ilves 2–1 je.
Ma 27.4. klo 18.30 Ilves–Tappara
Tarvittaessa
Ke 29.4. klo 18.30 Tappara–Ilves
KooKoo–SaiPa 3–2
Pe 17.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa 4–2
La 18.4. klo 17.00 SaiPa–KooKoo 3–5
Ti 21.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa 2–4
Pe 24.4. klo 18.30 SaiPa–KooKoo 3–0
La 25.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa 4–0
Ma 27.4. klo 18.30 SaiPa–KooKoo
Tarvittaessa
Ke 29.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa
Finaaliin pääsee neljällä voitolla.