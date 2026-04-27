Joko taas Ilves? Tappara otti väkevän niskalenkin verivihollisestaan – "Se paine jyskyttää siellä"

8:57 Maalikooste: Tappara - Ilves, 5. välieräottelu.

Julkaistu 4 minuuttia sitten

Tampereen Ilves on jälleen vaarassa jäädä ilman finaalipaikkaa SM-liigassa. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi korostaa tamperelaisseuran menestyspaineita. SM-liigan välierien Tampereen paikallissarja Tapparan ja Ilveksen välillä on ollut vaiheikas. Ilves aloitti ottelusarjan vahvasti ja näytti kahden voitetun pelin jälkeen olevan jo kaksin käsin kiinni finaalipaikassa. Välieräsarjan edetessä Ilveksen ote on kuitenkin lipsunut. Tappara nousi ensin ottelusarjassa tasoihin ja lauantaina jopa ohi. Ja jälleen kerran Ilves on siinä tilanteessa, jossa finaalipaikka voi karata heidän käsistään. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kokee, että kolmospelin tapahtumat ovat ravisuttaneet Ilvestä henkisesti. – Ilves jäi siihen kolmospeliin jumiin. Heille tehtiin kolme ylivoimamaalia. Se oli aika ratkaiseva. Ja viimeinen tuli vielä väärästä vaihdosta. Ilves ei henkisesti päässyt siitä eteenpäin. Heidän pelinsä lopahti totaalisesti. Se nelospeli oli jo niin jännittynyt, Kivi summaa. – Tapparalla on nyt henkinen etu. Tässä sarjassa on näkynyt se, kuinka pienillä asioilla on sitten kuitenkin niin iso merkitys. Lue myös: Karri Kiveltä väkevä huomio: Jouko Myrrän oivallukset veivät KooKoon finaalipaikan kynnykselle – "Todella hienosti" Samalla kun ottelusarjan henkinen yliote on lipsunut Ilveksen käsistä naapuriin, on Tappara parantanut ja selkeyttänyt omaa peliään. Kiven mukaan varsinkin yksi Tappara-luotsi tekemä muutos on saanut Ilveksen aseettomaksi.

Rikard Grönborgin

– Tappara teki yhden pelillisen muutoksen. Eli sen, mitä he eivät ole koko kaudella tehneet. He ottivat kolme pelin alle aina ja ottivat käyttöön niin nelospelissä kuin vitospelissäkin vähän sellaisen haistelevan trapin. Neljä on saletisti alla ja ykkönen katsoo. Jos hän pääsee kiinni, apurit tulevat tukemaan. Jos ei, niin alemmas.

– Se pelillinen asia on ollut yllättävän isossa ratkaisuroolissa tässä sarjassa, että Tappara on nämä nelos- ja vitospelit vienyt. He eivät ole pelanneet itseään ulos, eikä Ilves ole siihen pystynyt vastaamaan, Kivi painottaa.

Tapparan pelillistä muutosta voi tietyllä tavalla pitää myös yllättävänä, sillä Kiven mukaan vastaavanlaista peliä ei olla Tapparalta Grönborgin alaisuudessa juurikaan nähty.

– Tapparan kohdalla tämä oli aika iso muutos, koska hehän ovat kaksi edellistä vuotta menneet pääasiassa hulluna päälle. Näinhän Grönborg teki myös ensimmäisenä vuonna, kun he pelasivat kaasu pohjassa. Hehän playoffseissa himmasivat. Nyt he ottivat taas sen käyttöön, Kivi summaa.

Ilves on jo useamman kauden ajan ollut yksi SM-liigan suurimmista mestarisuosikeista. Siitä huolimatta tupsukorvien edellisestä finaalipaikasta on vierähtänyt jo 28 vuotta. Ja kun puhutaan edellisestä mestaruudesta, saadaan aikajanaa kelata aina kauteen 1984-85 asti.

Menestyspaine Ilveksen ympärillä on viime kausien aikana paisunut vuosi vuodelta. Ilvestä uhkaa jälleen se sama kohtalo, mikä on neljän edelliskauden aikana osunut kohdalle jo kolmesti.

– He ovat nyt viiden vuoden aikana neljättä kertaa välierissä. Ja se paine jyskyttää siellä, että jääkö neljännenkin kerran se finaalipaikka pois. Se on siellä painolasti. Se ei murru millään muulla kuin sillä, että sinne finaaliin pääsee, Kivi sanoo.

Kivi huomauttaa, että sekä Tapparalla ja Ilveksellä välieräputoaminen luokiteltaisiin pettymykseksi, joten paineet finaalipaikan suhteen ovat Tampereella ylipäätään täysin erilaiset kuin esimerkiksi toisessa välieräsarjassa kamppailevilla KooKoolla ja SaiPalla.

– Tässähän on nimenomaan se pakko, että kummankin on pakko mennä finaaliin. Toisella puolella SaiPalla ja KooKoolla on vain voitettavaa, ja finaali on hienon kauden päätteeksi bonusta, Kivi sanoo.

Tapparalla on maanantaina mahdollisuus murskata Ilveksen mestaruushaaveet lopullisesti. Kiven mukaan Ilveksen on parannettava otteitaan merkittävästi, sillä myös pelillinen ote on toden totta lipsunut viime otteluissa Tapparalle.

– Pystyykö Ilves saamaan napsun lisää? Tapparalle rupesi lauantaina peli kääntymään siinä puolessa välissä, vaikka maalit pysyivätkin pieninumeroisina. Ilvekseltä ei löytynyt sellaista voimaa. Nyt on kyse siitä, että kuka varsinkin sieltä hyökkäyspäästä nousee esille, kun molemmat moket pelaavat tuolla tavalla.

Tapparan ja Ilveksen välisen välieräsarjan kuudes ottelu pelataan maanantai-iltana.

Riku Hellanto MTV Uutiset

