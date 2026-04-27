Tampereen Ilves on jälleen vaarassa jäädä ilman finaalipaikkaa SM-liigassa. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi korostaa tamperelaisseuran menestyspaineita.
SM-liigan välierien Tampereen paikallissarja Tapparan ja Ilveksen välillä on ollut vaiheikas. Ilves aloitti ottelusarjan vahvasti ja näytti kahden voitetun pelin jälkeen olevan jo kaksin käsin kiinni finaalipaikassa.
Välieräsarjan edetessä Ilveksen ote on kuitenkin lipsunut. Tappara nousi ensin ottelusarjassa tasoihin ja lauantaina jopa ohi. Ja jälleen kerran Ilves on siinä tilanteessa, jossa finaalipaikka voi karata heidän käsistään.
MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kokee, että kolmospelin tapahtumat ovat ravisuttaneet Ilvestä henkisesti.
– Ilves jäi siihen kolmospeliin jumiin. Heille tehtiin kolme ylivoimamaalia. Se oli aika ratkaiseva. Ja viimeinen tuli vielä väärästä vaihdosta. Ilves ei henkisesti päässyt siitä eteenpäin. Heidän pelinsä lopahti totaalisesti. Se nelospeli oli jo niin jännittynyt, Kivi summaa.
– Tapparalla on nyt henkinen etu. Tässä sarjassa on näkynyt se, kuinka pienillä asioilla on sitten kuitenkin niin iso merkitys.
Samalla kun ottelusarjan henkinen yliote on lipsunut Ilveksen käsistä naapuriin, on Tappara parantanut ja selkeyttänyt omaa peliään.
Kiven mukaan varsinkin yksi Tappara-luotsi tekemä muutos on saanut Ilveksen aseettomaksi.