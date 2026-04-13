MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi odottaa SaiPan ja Ässien välisestä seitsemännestä ratkaisupelistä yhtä tasaista kuin koko sarja on ollut tähänkin asti.

SaiPa venyi lauantaina pakkovoiton edessä tarvittavaan ja siirsi viihdyttävän ja tasaisen puolivälieräsarjan ratkaisun seitsemänteen peliin.

Lauantain 3–1-voitossa ratkaisuroolissa häärivät maalit mieheen tehneet taiturihyökkääjä Otto Kivenmäki ja luottopakki Santeri Airola.

– Kivenmäki oli lauantainakin pelin paras pelaaja. Aivan häikäisevä. Kivenmäki-Airola kaksikko vastaan Ässien kollektiivi. Se oli pelin henki lauantainakin, Kivi perkaa.

Myös erinomaisen ottelun SaiPan tolppien välissä pelannut Kari Piiroinen kerää kehut Kiveltä.

– Piiroinen oli Raipelta onnistunut veto. Hänellä oli pitkä tauko, mutta hän tuli siihen malliin, ettei paljon seulahuudotkaan haitanneet. Miten voi noin hyvin edes pelata tuollaisen tauon jälkeen? Oli kyllä kovimmassa mahdollisessa paikassa niin timanttia.

Jos Piiroinen, Airola ja Kivenmäki ovat Kiven kehujen kohteena, ei SaiPan tähtipuolustaja Teemu Kivihalmeesta voi sanoa samaa.

Runkosarjassa 27 tehopistettä nakuttanut Kivihalme on pistänyt jokaisessa ottelussa Kiven silmään – negatiivisella tavalla.

– Teemu Kivihalme on ollut minusta vähän liian opportunistinen pelaaja. Tullut oikeastaan joka pelissä tässä sarjassa esille. Menee kyllä vähän liian riskirajoilla. On ollut todella paljon läheltä piti -tilanteita. Erikoista, että yksittäinen pelaaja nousee noin paljon esille.

Ässien osalta yksi kevään sensaatiopelaajista on ollut nelosketjun työjuhta Roope Talaja, joka on heiluttanut ottelusarjassa maaliverkkoja jo neljästi ja koko pudotuspelikevään aikana kuusi kertaa.

Lauantainakin Talaja toi Ässät mukaan peliin 1–1-tasoitusmaalillaan. Talajaa Ässissä kaudella 2022-23 valmentanut Kivi äimistelee 37-vuotiaan hyökkääjän kykyä nousta esiin tärkeimmillä hetkillä.

– Hän oli jo minun aikanani erikoistunut siihen, että hän tekee vain merkityksellisiä maaleja. Ihan käsittämätön äijä. Joka ainoa maali on niin tärkeä. Se kääntää pelin tai aloittaa pelin. Niin kuin lauantainakin. Aivan käsittämätöntä. Saisi joku tehdä tutkielman hänen maaleistaan. Koska hän on viimeksi tehnyt maalin, jolla ei ole merkitystä? Kivi hehkuttaa.

SaiPan ja Ässien välisen ottelusarjan tasaisuutta kuvastaa se, että ratkaisua on haettu kahdesti jatkoeristä. SaiPa ja Ässät tekevät maanantaina myös SM-liigahistoriaa, sillä seiskapelin myötä joukkueet tahkovat ottelusarjassa lätkää vähintään 520 peliminuutin edestä.

Sarjasta tulee siis varmuudella peliajassa mitattuna pisin koskaan SM-liigassa pelattu pudotuspelisarja.

Kivi uskoo maanantaisen ratkaisupelinkin mukailevan ottelusarjasta tuttua kaavaa. Yllätyksensyrjässä kiinni olevan Ässien mahdollisuudet nojaavat tuttuun vahvuuteen, jota SaiPa yrittää horjuttaa omalla vauhtikiekollaan.

– Tuo sarja on niin tasainen. Mielestäni Ässät on jo ylittänyt itsensä. Ässien kollektiivi on kyllä mahtava. Se on mahdollistanut tuon yllätyksen. Maanantaina on ihan 50-50-peli, Kivi ennakoi.

– SaiPan luukuista ulos -jääkiekko vastaan Ässien todella hyvä kollektiivi. Ässät on sen takia pitänyt tuon sarjan tasaisena, koska heillä on kentän balanssi ihan SM-liigan parhaita. Heillä on tosi harvoin tilanne, että siellä olisi täysin vapaata tilaa.

SaiPa ja Ässät iskevät yhteen puolivälieräsarjan seitsemännessä ja ratkaisevassa pelissä maanantaina Lappeenrannassa. Kiekko putoaa jäähän kello 18.30.