SaiPan viime kauden menestys saattaa näkyä paineina SM-liigan puolivälieräsarjassa Ässiä vastaan, arvioi MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi.

Ässät nousi voiton päähän SM-liigan välieräpaikasta kaadettuaan keskiviikkona vieraissa SaiPan tylysti 5–1.

Sarja alkoi porilaisten voitolla, mutta SaiPa vei nimiinsä kaksi seuraavaa ottelua. Neljännessäkin kohtaamisessa lappeenrantalaiset olivat jo johdossa, mutta Ässät nousi lopulta 4–2-voittoon.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näki jo ennen puolivälieräsarjaa, että Ässät saattaa olla suoraviivaisesti hyökkäävälle SaiPalle paha vastus.

– Oikeastaan nämä kaikki viisi peliä ovat olleet sellaisia, että Ässät olisi voinut voittaa sen pelin, Kivi sanoi torstain Liigaviikko-ohjelmassa.

– Kyllähän tuo Ässien viisikkopeli on nyt taas semmoista balanssipeliä. Eli pelaajat ovat siellä kentällä niin, että todennäköisesti SaiPa ei pääse vapaasti myllertämään. Silloin kun pääsee ja tulee niitä tilanteita, että Ässien pelaajan jalka ei riitä, niin sitten (Jan) Bednar maalissa on ollut aivan huipputikissä, Kivi luettelee.

Liigaviikon tuorein jakso on katsottavissa kokonaisuudessaan MTV Katsomossa.

Raimo Helmisen valmentaman SaiPan on nyt keksittävä keinot puhkoa Ässien puolustus lauantain viidennessä ottelussa Porin Isomäessä tai joukkueen kausi on ohi. Kivi näkee SaiPan haavoittuvuuden tulleen esiin puolivälieräsarjassa. Hyökkäyspelin rummuttaminen ei ole toistaiseksi tuottanut tulosta.