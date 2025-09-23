Turvaväli auttaa ennakoimaan liikenteen tapahtumia.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein on jakanut viestipalvelu X:ssä videon, jolla nähdään vakava peräänajon riski.
Videolla nähdään kuorma-auto, jonka kuljettaja ajoi noin kahdeksaakymppiä ja piti edellä ajavaan, toiseen kuorma-autoon, vain noin kymmenen metrin etäisyyden.
Kuorma-autot kulkivat lähekkäin noin kahden kilometrin matkan, Pasterstein kertoo viestipalvelussa.
Kuorma-autokuski sai toiminnastaan 17 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Turvavälin laiminlyönti voi johtaa peräänajoon ja jopa ketjukolariin. Sen vuoksi on tärkeää pitää huolta etäisyydestä muihin kulkuneuvoihin, muistuttaa Liikenneturva.
Liikenneturva painottaa, että maantienopeuksilla turvavälin on oltava noin 4 sekuntia, ja metreinä välin on oltava sama kuin nopeuslukema eli 80 km/h vauhdilla siis 80 metriä.