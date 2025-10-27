Suomen maanteillä siirrytään tällä viikolla talvikauden nopeusrajoituksiin, kertoo Väylävirasto.
Talviset nopeusrajoitukset tulevat voimaan pääosin keskiviikkona ja viimeistään perjantaina. Nopeusrajoitusmerkkien vaihto voidaan aloittaa jo maanantaina, jos paikalliset olosuhteet sitä edellyttävät.
Maanteillä nopeusrajoitukset laskevat pääasiassa 80 kilometriin tunnissa, kun taas moottoriteillä rajoitus on sata kilometriä tunnissa.
Vaihtuvien nopeusrajoitusten moottoriteillä rajoitus voi kuitenkin olla 120 kilometriä tunnissa vielä marraskuussa, jos sää sen sallii. Joulukuun alusta alkaen myös kaikilla näillä moottoriteillä siirrytään talvinopeusrajoituksiin.
Nastarenkaiden käytölle enimmäisnopeus?
Talvinopeusrajoituksilla pyritään lisäämään talvikauden liikenneturvallisuutta ja vähentämään päällysteiden kulumista. Päällysteiden nastarengaskulutus kasvaa voimakkaasti, kun ajonopeus nousee yli 80 kilometriin tunnissa.
Tieliikennelain mukaan talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää.
Nastarenkaita saa käyttää kelin vaatiessa myös muulloin. Suomessa ei kuitenkaan ole asetettu niiden käytölle nopeusrajoituksia Keski-Euroopan maiden tapaan.
Tällä viikolla käynnistyvässä Renkaat kelin mukaan -kampanjassa nastarenkaille enimmäisnopeuden suositukseksi sataa kilometriä tunnissa. On arvioitu, että rajoitus hidastaisi päällysteiden kulumista ja voisi osaltaan vauhdittaa siirtymistä kitkarenkaisiin.