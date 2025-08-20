Tšekki kokeilee ylimpien nopeusrajoituksien nostoa – onko sama mahdollista Suomen teillä?

ELY-keskuksen asiantuntija kertoo MTV Uutisille, voisiko ylin nopeusrajoitus nousta Suomessakin.
EU-maa Tšekki nostaa ylintä nopeusrajoitustaan, kertoo saksalaislehti Bild.
Lehden mukaan maassa on parhaillaan meneillään pilottihanke, jossa D3-valtatien 50 kilometriä pitkällä osuudella nopeusrajoitukseksi tulee 150 kilometriä tunnissa.
Tieosuudelle asennetaan parhaillaan muuntuvia nopeusrajoituksesta kertovia liikennemerkkejä, ja koekäytön on tarkoitus alkaa syyskuun lopulla. Nopeusrajoitusta voidaan muuttaa esimerkiksi sään tai ruuhkan mukaan.
Tavallisesti maan ylin nopeusrajoitus 130 kilometriä tunnissa.
Bildin mukaan myös Itävalta on kokeillut takavuosina ylimmän nopeusrajoituksen nostamista 140 kilometriin tunnissa, ja Alankomaiden joillain tieosuuksillla sallitaan nykyään nopeudeksi 130 kilometriä tunnissa.
"Enemmänkin lasketaan rajoituksia"
Entä voidaanko Suomessa odottaa, että ylintä nopeusrajoitusta nostettaisiin jossain vaiheessa? MTV Uutiset kysyi asiaa ELY-keskuksen johtavalta liikenneturvallisuuden asiantuntijalta Marko Kelkalta.
Kelkan mukaan Suomessa ei ole odotettavissa vastaavaa nopeusrajoitusten nostoa, eli tulevaisuudessakin korkein sallittu nopeus on Suomen teillä (kesäaikaan) 120 kilometriä tunnissa.
Yksittäisillä teillä nopeusrajoituksia saatetaan korottaa tietyn verran.
– Mutta pääsääntöisesti se linja menee edelleen niin, että kun rajoituksia tarkistetaan, niin niitä enemmänkin lasketaan ihan turvallisuussyistä, Kelkka kertoo.
Kelkka ei silti pidä mahdottomana, etteikö nopeusrajoitusten nostosta käytäisi aikanaan keskustelua, kun autojen automaatio ja turvallisuus lisääntyvät.
Paikalliset ELY-keskukset päättävät alueidensa nopeusrajoituksista Väyläviraston ohjeiden mukaan.
