Kolmekymppistä miestä epäillään kunniaan liittyvästä murhan yrityksestä Raumalla syyskuussa.

Syyttäjän mukaan mies löi toista miestä useita kertoja teräaseella ylä- ja keskivartaloon. Epäilty oli syyttäjän mukaan mustasukkainen uhrin kanssa suhteen aloittaneesta aviopuolisostaan.

Epäilty murtautui syyttäjän mukaan uhrin autoon, anasti kotiavaimet ja jäi odottamaan rappukäytävään. Epäilty kertoi syyttäjän mukaan aviopuolisolleen ja myös teon aikana uhrille tappavansa tämän.

Mies kiistää syytteen murhan yrityksestä. Miehen mukaan hän ei ole koskaan käynyt Raumalla.