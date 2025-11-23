Lääke hävitti syövän Jaakon vaimon keuhkoista – aivoissa sairaus leviää vanhan lainsäädännön vuoksi
11:01Katso video: Syöpädiagnoosi muuttaa kaiken, mutta byrokratia voi ratkaista kohtalon. Haastattelussa keuhkosyöpään sairastunut Marika Kojo. Mukana myös Jaakko Jauhiainen kertomassa vaimonsa tilanteesta.
Jaakon vaimon keuhkosyöpälääke ei kykene läpäisemään aivoja suojaavaa veri-aivoestettä.
Veri-aivoeste suojelee keskushermostoa esimerkiksi monilta tulehdusten aiheuttajilta. Samalla se estää kuitenkin myös joidenkin lääkkeiden pääsyn aivoihin.
Jaakon vaimon aivoissa leviävät keuhkosyövän etäpesäkkeet olisi kuitenkin mahdollista hoitaa toisella syöpälääkkeellä. Kela ei kuitenkaan korvaa kallista lääkettä.
– Pitkän ja uuvuttavan valitusprosessin jälkeen selvisi, että kyseessä on lainsäädännöllinen ongelma.
– Nykyinen lainsäädäntö ei ole pysynyt kehittyneiden syöpähoitojen mukana, eikä siten mahdollista yksilöllistä syövän hoitoa, mikä kuitenkin on syöpähoidon tulevaisuutta, Jaakko kertoo MTV Uutisille.
Ei uusia keuhkosyöpälääkkeitä sitten vuoden 2019
Koska Jaakon vaimo ei saa aivojen syöpäkasvaimiin sopivaa täsmälääkettä, on tämän vointi jatkuvasti heikompi.
– Takana on useita sädehoitoja ja aivoleikkaus sekä muita hoitoja. Sädehoito on aiheuttanut vaimolleni pitkäaikaista turvotusta, jonka seurauksena hänen puhekykynsä, kuulonsa ja näkönsä ovat heikentyneet.
– Lisäksi hoidot ovat johtaneet tasapaino-ongelmiin ja luun murtumiin.
Jaakko on jäänyt eläkkeelle, jotta pystyy olemaan vaimonsa tukena ja hoitajana.
Jaakon mukaan Suomen lääkelainsäädäntö johtaat ilanteeseen, jossa Kelan virkailija joutuu tietoisesti tekemään lakiin perustuvan päätöksen, jota tehdessään hän tietää, että keuhkosyöpäpotilas tulee kuolemaan nopeammin.
– Ainoa keino tilanteen korjaamiseksi on lainsäädännön uudistus, joka sosiaali- ja terveysministeriön ja eduskunnan tulisi käynnistää, Jaakko huokaa.
Suomen keuhkosyöpäyhdistyksen Pulmonesin mukaan Suomessa ei ole otettu käyttöön uusia sairaalassa annosteltavia keuhkosyöpälääkkeitä vuoden 2019 jälkeen. Kuitenkin monien muiden syöpäsairauksien hoidoissa Suomi on aallon harjalla.
– Keuhkosyöpään tarjolla oleville lääkkeille on asetettu muita syöpälääkkeitä tiukemmat kriteerit. Tarvitaan yhdenvertaisuutta, huomauttaa Jaakko, joka on myös Pulmonesin hallituksen jäsen.