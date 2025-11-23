Juuri nyt Avaa

Jaakko kertoo vaimonsa tilanteesta MTV Uutisille tämän suostumuksella. Vaimo itse ei sairautensa takia jaksa olla esillä julkisuudessa.

Nyt, seitsemän vuotta myöhemmin, keuhkot ovat niin sanotusti puhtaat syövästä, mutta syöpä jatkaa leviämistään aivoissa.

– Ensimmäinen löydös oli etäpesäke aivoissa, joka havaittiin rutiinileikkauksen jälkeen.

Jaakko Jauhiaisen vaimon keuhkosyöpä parani, mutta aivojen etäpesäkettä ei hoideta lainsäädännön vuoksi.

Jaakon vaimon keuhkosyöpälääke ei kykene läpäisemään aivoja suojaavaa veri-aivoestettä.

Jaakon vaimon aivoissa leviävät keuhkosyövän etäpesäkkeet olisi kuitenkin mahdollista hoitaa toisella syöpälääkkeellä. Kela ei kuitenkaan korvaa kallista lääkettä.

– Pitkän ja uuvuttavan valitusprosessin jälkeen selvisi, että kyseessä on lainsäädännöllinen ongelma.

– Nykyinen lainsäädäntö ei ole pysynyt kehittyneiden syöpähoitojen mukana, eikä siten mahdollista yksilöllistä syövän hoitoa, mikä kuitenkin on syöpähoidon tulevaisuutta, Jaakko kertoo MTV Uutisille.

Miten elämä muuttuu, kun kuolemasta tulee uusi kumppani?

Täsmälääke on hävittänyt syövän keuhkoista lähes olemattomiin, mutta lääkkeellä on aikaraja. Kun se ei enää tehoa, syöpä tulee takaisin.

Ei uusia keuhkosyöpälääkkeitä sitten vuoden 2019

Koska Jaakon vaimo ei saa aivojen syöpäkasvaimiin sopivaa täsmälääkettä, on tämän vointi jatkuvasti heikompi.

– Takana on useita sädehoitoja ja aivoleikkaus sekä muita hoitoja. Sädehoito on aiheuttanut vaimolleni pitkäaikaista turvotusta, jonka seurauksena hänen puhekykynsä, kuulonsa ja näkönsä ovat heikentyneet.